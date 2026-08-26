La creadora de contenido Francys Rivas se convirtió en tendencia en Instagram tras publicar un video en el que reflexionó, con humor, sobre la educación actual y las nuevas tendencias juveniles, como el “farmear aura”.

Su mensaje generó un intenso debate en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron a sus comentarios sobre la “disciplina” a punta de golpes y la crianza “de antaño”.

¿Quién es Francys Rivas, influencer que desató polémica por video viral sobre crianza?

Francys Rivas, de 30 años, es madre de dos niños y cuenta con más de 397 mil seguidores en su cuenta principal de Instagram.

Además de su faceta como creadora de contenido, se dedica a la venta de productos para el cuidado del cabello como secadores, planchas y cepillos eléctricos. También impulsa paquetes dirigidos a “emprendedores”, con los que busca motivar a sus seguidores a iniciar negocios propios.

¿Qué dijo Francys Rivas en el video viral sobre crianza?

En el video que se viralizó, Francys Rivas contrastó los métodos de disciplina de antaño con los actuales, y afirmó que a los niños “les están dando chancletazos con Crocs y no con petroleras”. Agregó que, si su hijo quisiera a ir a una “batalla de farmear aura”, primero tendría que enfrentarse a su cinturón y recibiría unos golpes.

“¿Tú me estás diciendo a mí que los therians y los que están farmeando aura en algún momento de la vida van a ser papás?, ¿cómo pretenden criar estos carajitos”, expresó.

Finalmente, aconsejó a los padres mantener a los niños ocupados y darles “un poco de c*ñazos con petroleras y esta gente va a andar derechita”.

Algunos comentarios en favor de la opinión de Francys Rivas en Instagram fueron:

“La correa farmeando aura desde siempre. aquí estamos derechitos y educados jajaja”

“Yo aquí farmeo aura con una paleta de madera (de cocinar), así me enseñó mi suegra y su hijo salió bueno!!!”

“Hay que criar a las nuevas generaciones con la fuerza (golpes”

Mientras que, aunque pocos, algunos usuarios se expresaron en contra de la influencer:

“Preocupante la doña del vídeo y los comentarios”

“Coñ* pero cuando en Venezuela funcionó esa vaina de la correa y los coñ*zos? xq uno mira el país y de lo único q se puede presumir son de paisajes”

“Se indignan por cosas de adolescentes inofensivos y no les indigna la corrupción, la maldad, la violencia”

“Me siento como los viejos que me criticaban x emo o x usar la trenza de Belinda. Nos decían mil mierdas y aquí estamos todos bien. Son vainas de carajitos y no las entenderemos como nuestros padres no entendían lo nuestro”

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