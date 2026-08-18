¿Qué son las ‘batallas de farmear aura’ y cómo funcionan?

Recientemente el término farmear aura se ha vuelto viral en redes sociales como TikTok, y pese a que seguramene has visto videos sobre estos retos o batallas continúas sin entender de qué se tratan o a queé se refieren.

Las batallas de farmear aura se hicieron popular entre el sector joven de la población, por lo que ahora muchos adolescentes se reunen en lugares públicos para realizar estos encuentros y grabar el momento.

Los videos de estas competencias comenzaron a ser publicados desde hace unos años, pero fue recientemente cuando se viralizaron en distintos países de Latinoamérica.

¿Qué son las ‘batallas de farmear aura’?

Las batallas de farmear aura consisten en una competencia en la que se hacen gestos, movimiento, caminatas, bailes o poses virales que forman parte de tendencias actuales entre las y los jóvenes.

Estos gestos generalmente forman parte de trends o tendencias que son seguidas por muchos en redes sociales, como el famoso six seven, bailes en tendencia como el del audio Suara Asli Stepi 21, y poses sigma.

Con este tipo de gestos, bailes o acciones en los que se demuestran seguridad o conocimiento de tendencias, las personas ponen en evidencia la creatividad que tienen por medio de una actividad que es principalmente realizada por menores de edad.

Las reacciones del público presente son las que brindan la calificación o votación para los competidores de las batallas de farmear aura, por lo que quienes participan deben demostrar confianza y seriedad durante el encuentro.

A diferencia de muchas otras batallas que se han dado en distintas generaciones como las de tectonik, phonk, twerk y otras dinámicas, en las batallas de farmear aura únicamente se requiere de seguridad, carisma y conocimiento de tendencias en redes.

Estas batallas buscan demostrar carisma, dominio del entorno, frialdad, y una mirada fija frente al oponente, por lo que quienes muestren las mejores posturas y actitud pueden ser los ganadores de estas batallas.

La palabra farmear tiene origen en el mundo gamer, en el que el repetir acciones puede llevar a la acumulación de puntos, oro, experiencia u objetos para los jugadores; por lo que “farmear aura” hace referencia a la acumulación de puntos en la energía y confianza que expresa la persona a su entorno.

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