¿Por qué el Día de Nunca Rendirse se celebra el 18 de agosto?

Cada 18 de agosto se celebra el Día de Nunca Rendirse, con la finalidad de emitir un mensaje de resiliencia a todas las personas que atraviesan una situación dificil en su vida personal o laboral.

Algunas personas pueden verse atravesadas por circunstancias que afectan sus emociones y pensamientos en cualquier etapa de la vida, por lo que extender un mensaje de reconocimiento y buenos puede ser reconfortante.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México se dio un aumento en los casos de depresión en personas adultas tras la pandemia de Covid-19, por lo que de acuerdo con un estudio de los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), al menos 3.6 millones de personas padecen dicho transtorno emocional.

Quienes atraviesan un transtorno emocional en México como la depresión, pueden llamar a la Línea de la Vida al número 800 911 2000, al LOCATEL al número 0311 o 55 5658 1111; así como asistir a centros especializados como el Instituto Nacional de Psiquiatría.

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¿Por qué se celebra el Día de Nunca Rendirse?

En 2019 Alain Horoit inició el Día de Nunca Rendirse (Never Give Up Day), con la finalidad de celebrar la perseverancia y la resiliencia basado en su experiencia personal, y este alcanzó importancia y reconocimiento en 2022.

Actualmente este día es reconocido en algunas ciudades en Estados Unidos y Canadá, y con el paso de los años ha logrado expandirse a otros países en Latinoamérica, Asia y Europa.

Luego de haber tenido un negocio por 20 años el ahora conocido como Mr. Never Give Up se enfrentó a la bancarrota, lo que impactó de manera negativa en su economía y en su identidad personal.

De acuerdo con la página oficial de Never Give Up Day, cuando esto ocurrió muchas personas le sugirieron a Alain Horoit retirarse del mercado laboral debido a su edad; sin embargo, este decidió continuar.

Horoit creó una página en Facebook que reunió cientos de miles de seguidores rápidamente, y su frase “Quien cae y se levanta es mucho más fuerte que quien nunca cae”, logró ser una de las 100 citas más inspiradoras.

El día de nunca rendirse tiene el propósito de honrar a las personas que continúan luchando, construyendo y sanando pese a las adversidades que le atraviessan, de acuerdo con Alain Horoit.

Con este día se busca animar a las personas que se encuentran en una situación difícil, con la finalidad de recordárles que no están solas, en especial a aquellos que no han reconocido en voz alta los momentos complicados que pueden estar atravesando.

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