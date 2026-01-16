Se incrementan 24% los casos de capitalinos con depresión en 6 años

“A los 11 años comencé a pararme en las orillas del edificio donde vivo y pensar en saltar”, dijo Río, cineasta de la Ciudad de México, sobre su primer intento de suicidio. Una década después recibió un diagnóstico médico: padecía depresión, una enfermedad mental cuyos casos aumentaron 24 por ciento en la capital entre 2019 y 2025.

La joven recordó a La Razón que en aquella época esa rutina la tenía que llevar a cabo, de lo contrario, se sentía mal, pues no se podía levantar de la cama ni dejar de llorar, pues tenía pensamientos intrusivos. Dijo que incluso hubo dificultades para que su madre y padre, quienes nacieron en los años 70, entendieran que tenía un problema de salud mental, lo cual ahora vive en otros espacios, como el laboral.

“Desde niña me cortaba o me arrancaba el cabello, como una respuesta ansiosa. Nunca logré quitarme esa costumbre con el cabello, luego uso peluca para ir al trabajo, pero dejé de cortarme cuando pasaba una situación de mucho estrés”, relató.

El Dato: La Razón reveló el 19 de septiembre pasado que, al menos, cuatro de cada 10 suicidios registrados de 1998 a 2023 corresponden a niñas, niños y adolescentes.

Río, de 26 años, además padece de un trastorno de ansiedad, Trastorno Obsesivo Compulsivo y Trastorno Límite de la Personalidad. Desde que fue diagnosticada, ella toma medicamentos y terapia especializada. Los cuales, refirió, le han ayudado a vivir mejor.

De acuerdo con un análisis hecho por este diario de los datos del Boletín Epidemiológico, publicado semanalmente por la Secretaría de Salud (Ssa) en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Depresión, 24 mil 202 personas de la Ciudad de México fueron diagnosticadas con depresión durante 2025.

Esto significa que hubo una tasa de 263 casos por cada 100 mil capitalinos y capitalinas, lo cual representó 24 por ciento más que en 2019, cuando 19 mil 833 (212 por cada 100 mil) padecieron este trastorno.

6 Núcleos Urbanos de Bienestar Emocional, del IAPA, atienden a la ciudadanía

La Ciudad de México es la entidad federativa con más personas diagnosticadas con depresión y ocupa el tercer lugar dentro de las tasas más altas, pues está sólo por debajo de Colima, donde es 375 casos por cada 100 mil habitantes, y de Nayarit, 337 hechos por cada 100 mil habitantes. Las tres están por arriba de la media nacional que es de 114 registros.

David Patricio, quien es fotógrafo, fue diagnosticado con depresión severa a los 12 años. Entre las altas y bajas de los años, en 2023 comenzó a autolesionarse.

“Me invadía un sentimiento de odio hacia mí mismo y me lesionaba para enfrentarlo. Pedí ayuda en otro centro y me he sentido mejor en muchos aspectos, pero aún hay días en los que no quiero hacer nada, estoy muy sensible y me siento podrido”, apuntó el joven de 26 años.

En septiembre pasado, este medio informó que la ciudad también sufre una crisis de suicidios, pues en 2024 se duplicaron estos casos y nunca se habían registrado tantas personas que se quitaran la vida en la capital en los últimos 27 años.

14 por ciento de la población en la Ciudad de México reporta algún trastorno

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que hace dos años 531 suicidios se cometieron en la capital, el doble que, en 2018, cuando ocurrieron 228.

El profesional mencionó que con el tratamiento que recibe ahora se encuentra mejor en distintos aspectos de su vida, como en el laboral y el amoroso.

Mariana Rodríguez, periodista de la periferia de la capital y diagnosticada con depresión y trastorno bipolar, consideró que esta crisis de salud mental en la capital podría deberse al contexto social de los últimos años.

“Vivimos un contexto muy violento en México. La gente está sobresaturada diariamente de ver tragedias, como la explosión en el Puente de La Concordia. Veo a familiares y vecinos alarmados por los asaltos y violencia que suceden”, explicó.

La joven de 32 años sale todos los días a la calle a buscar historias y apunta que el contexto actual de violencia ha influido cuando tiene cuadros depresivos.

“Dejé de escribir historias de desaparecidos para cuidar mi salud mental. Hay días en los que quiero sólo estar envuelta en mi cama, sin saber nada de nadie. Tengo muchos pensamientos intrusivos de cosas ilógicas. Desde que me voy a morir o que me va a pasar algo mañana”, contó Mariana Rodríguez.

“La pandemia cambió muchas cosas y mi generación ha vivido muchos sucesos históricos. La exigencia de producción del capitalismo nos presiona demasiado también”, agregó David Patricio.

Los datos de la Ssa muestran además que, mientras que siete de cada 10 personas con depresión en la Ciudad de México son mujeres, ocho de cada 10 capitalinos que cometen suicidio son hombres.

Los varones tienen una prevalencia por formas de suicidio más violentas, como dispararse con un arma de fuego, saltar de lugares elevados o arrojarse a un vehículo en movimiento, como un auto o el Metro. Lo anterior expone una crisis más aguda de la salud mental masculina en la capital mexicana que, a decir de David, también se deriva de un problema machista que impide el pedir ayuda y expresar sentimientos.

“Nos enseñan que los hombres no lloran, que resuelven, se aguantan, no lloran, son machos... que un hombre solamente comete acciones concisas, es decir, no puede ver como una solución el apoyo mutuo, el tomar terapia o canalizar ciertas energías.

“El hecho de que no busquemos ayuda, que es una de las cosas más difíciles para todos, este hace que termines en un suicidio”, sostuvo David Patricio.

El pasado 26 de noviembre, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el programa Ciudad con Salud Emocional. Vida Plena, Corazón Contento, mediante el cual se busca atender los problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, para así prevenir el suicidio.

“Tenemos la oportunidad de prevenir una de las causas de muerte más importante entre los jóvenes y evitar que el suicidio nos siga arrebatando a más jóvenes”, dijo la mandataria al anunciar el programa.

