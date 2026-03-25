¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 25 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes es constante, aunque registran alta afluencia en ciertas líneas; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 25 de marzo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

La línea A del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a La Paz presenta un retraso, esto de acuerdo con los usuarios de la línea, mientras que el metro informó que se presentaba alta afluencia.

  • Agilicen la línea A
  • Línea A parándose tiempos prolongados en cada estación
  • La línea A se anda deteniendo en cada estación

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

  • Línea 3, en cada estación se tarda muchísimo
  • Línea 3 dirección universidad, los trenes pasan totalmente llenos
  • ¿¿¿Línea 8??? Ya se quedó parado aquí en Apatlaco más de 7 minutos

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 continúa cerrada hasta nuevo aviso, por lo que no hay acceso ni descenso en esa estación.

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LMCT

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