Metro CDMX HOY 25 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 25 de marzo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

La línea A del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a La Paz presenta un retraso, esto de acuerdo con los usuarios de la línea, mientras que el metro informó que se presentaba alta afluencia.

Agilicen la línea A

Línea A parándose tiempos prolongados en cada estación

La línea A se anda deteniendo en cada estación

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea 3, en cada estación se tarda muchísimo

Línea 3 dirección universidad, los trenes pasan totalmente llenos

¿¿¿Línea 8??? Ya se quedó parado aquí en Apatlaco más de 7 minutos

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 continúa cerrada hasta nuevo aviso, por lo que no hay acceso ni descenso en esa estación.

Maximo, la única estación que permanece cerrada en la Línea 2 es San Antonio Abad, por lo que no hay ascenso ni descenso de usuarios. El servicio se ofrece se Tasqueña a Cuatro Caminos. Las estaciones Chabacano a Viaducto operan con horario especial de cierre a las 22:0o horas de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 25, 2026

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LMCT