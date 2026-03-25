Metro CDMX HOY 25 de marzo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 25 de marzo.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea A
La línea A del Metro de la Ciudad de México que corre desde Pantitlán a La Paz presenta un retraso, esto de acuerdo con los usuarios de la línea, mientras que el metro informó que se presentaba alta afluencia.
- Agilicen la línea A
- Línea A parándose tiempos prolongados en cada estación
- La línea A se anda deteniendo en cada estación
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea 3, en cada estación se tarda muchísimo
- Línea 3 dirección universidad, los trenes pasan totalmente llenos
- ¿¿¿Línea 8??? Ya se quedó parado aquí en Apatlaco más de 7 minutos
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 continúa cerrada hasta nuevo aviso, por lo que no hay acceso ni descenso en esa estación.
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LMCT