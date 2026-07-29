Fundación IMSS organiza Congreso de Salud Mental para fortalecer cuidados paliativos

La Fundación IMSS anunció la realización del Congreso FIMSS de Salud Mental 2026, un encuentro que reunirá a más de 30 especialistas nacionales e internacionales con el propósito de fortalecer la atención en salud mental y los cuidados paliativos mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas.

El foro se llevará a cabo los días 6 y 7 de agosto en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI y tendrá como eje central la salud mental como elemento fundamental para la atención de pacientes que requieren cuidados paliativos, así como para abordar la tanatología y el desgaste emocional que enfrenta el personal de salud.

La directora general de Fundación IMSS, Ana Lía García García, informó que esta cuarta edición se desarrollará bajo el lema “El binomio de la salud mental y los cuidados paliativos: rompiendo paradigmas”, con el objetivo de impulsar una visión integral que vincule la atención psicológica con los desafíos que implica acompañar a pacientes con enfermedades crónicas o en etapas avanzadas, además de reforzar el cuidado de quienes brindan atención médica.

Explicó que el congreso contará con la participación de especialistas en Psiquiatría, Psicología, Psicoanálisis, Cuidados Paliativos, Tanatología, Medicina Interna, Geriatría, Oncología, Bioética e Investigación en Salud, provenientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Hospital General “Dr. Manuel Gea González”, la Asociación Mexicana de Tanatología y la Facultad de Psicología de la UNAM, entre otras instituciones. Como invitada internacional participará una especialista de la Universidad de Emory, en Atlanta.

El encuentro está dirigido principalmente a médicos de primer contacto, psicólogos, personal de enfermería, trabajadores sociales y otros profesionales que atienden de manera cotidiana a personas con enfermedades crónicas, avanzadas o que requieren cuidados paliativos.

Durante las dos jornadas se desarrollarán conferencias magistrales, paneles de discusión, talleres y mesas de trabajo para promover el análisis de casos clínicos, el intercambio de experiencias y la construcción de propuestas que fortalezcan la atención integral de los pacientes y el bienestar emocional del personal sanitario.

Te puede interesar:

- UNAM apura salida entre exigencia de anular... y también amagos de amparos

- CSP a expresidentes: Caso Ruffo no es político, es criminal

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR