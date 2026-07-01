¿Qué le pasó a Alejandro Fernández? Revela fuertes problemas de depresión y ansiedad

Después de haber reunido a más de 270 mil en La Minerva y ser el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano en la inauguración del Mundial 2026, Alejandro Fernández sorprendió a millones al revelar que enfrenta fuertes problemas emocionales.

El hijo de Vicente Fernández es considerado actualmente como uno de los grandes referentes de la música regional mexicana, quien ha sabido mantener el lugar de la dinastía familiar a través de su talento como intérprete de temas clásicos del género, así como propios.

Alejandro Fernández en La Minerva: ı Foto: IG: @alexoficial

¿Alejandro Fernández se retira temporalmente?

Alejandro Fernández, también conocido como ‘El Potrillo’ reveló que padece depresión y ansiedad, una situación que ya está afrontando acompañado por profesionales de la salud mental. Aunque en algunos medios se habla de un posible retiro temporal esto no fue dicho de manera explícita por el famoso.

La revelación se dio a conocer durante un encuentro del artista con los medios de comunicación y aunque por lo general el cantante es reservado sobre su vida privada, en aquel momento estuvo dispuesto a revelar las complicaciones que enfrenta respecto a su salud mental.

“De repente pues sufro mucho de depresiones y de ansiedades, pero pues yo creo que debe ser normal, ¿no?”, comentó ante las cámaras de Ventaneando antes de mencionar que ya recibe atención de diferentes doctores y que les hace “caso a todo lo que le dicen”.

En ese sentido, Alejandro hizo un llamado a las personas que enfrentan problemas de salud mental, donde señaló que es importante no dudar en atenderse: “Si sienten alguna necesidad, que no les dé pena, que se quiten esos tabús, porque es súper serio. Yo creo que son de los problemas más fuertes que tenemos ahorita actualmente en México”, opinó.

En 2022, Alejandro Fernández ya había confesado que sufrió una fuerte depresión después de la muerte de su papá: “Hubo momentos difíciles, momentos en los que, antes de que sucediera yo estaba haciendo ejercicios, había retomado todo, estaba haciendo dieta y de repente también me dio una depresión, me encerré en mi casa, no quería hacer nada, subí 20 kilos”, contó en entrevista con Al Rojo Vivo en ese entonces.

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