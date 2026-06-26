Histórica serenata de Alejandro Fernández reúne a 270 mil en La Minerva

La fiesta mundialista que vive Jalisco alcanzó una nueva dimensión con el concierto gratuito de Alejandro Fernández, quien reunió a más de 270 mil personas en la Glorieta La Minerva para protagonizar la que puede considerarse la serenata más grande del mundo.
Miles de asistentes corearon de principio a fin los mayores éxitos de “El Potrillo”, en una noche que también contó con la participación de Julión Álvarez, Alfredo Olivas, Camila Fernández y Alejandro Fernández Jr., quienes se sumaron a una celebración que convirtió a Guadalajara en el epicentro de la fiesta mundialista.
Con este espectáculo multitudinario, Jalisco reafirma su posición como la mejor sede del Mundial 2026 entre las 16 ciudades anfitrionas. La combinación de actividades culturales, conciertos masivos y una afición que ha llenado las calles ha colocado a Guadalajara como el lugar donde con mayor intensidad se vive la Copa del Mundo.
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La Glorieta La Minerva se ha consolidado como el principal punto de encuentro de aficionados locales y visitantes de todo el mundo. A las más de 200 mil personas que acudieron al concierto de Alejandro Fernández se suman las 170 mil que asistieron al concierto gratuito de Maná, así como las más de 50 mil que celebraron en ese mismo sitio las victorias de la Selección Mexicana frente a Corea y República Checa.
Además, este emblemático espacio también fue el punto de reunión para miles de aficionados de Colombia, quienes se congregaron antes y después del encuentro de su selección frente a República del Congo, demostrando que Guadalajara ha logrado convertirse en un escenario donde convergen distintas aficiones y nacionalidades.
Más allá de los partidos disputados en el Estadio Guadalajara, la capital jalisciense ha conseguido que el ambiente mundialista se viva durante todo el día en sus calles, plazas, restaurantes y espacios públicos, consolidándose como una sede que ha sabido combinar futbol, cultura, música y hospitalidad.
Con conciertos históricos, plazas llenas y una afición entregada, Guadalajara continúa escribiendo uno de los capítulos más memorables del Mundial 2026 y confirma por qué hoy es considerada el corazón de la fiesta mundialista.
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