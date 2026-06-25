Guadalajara vibra como corazón del Mundial 2026; atrae a miles de aficionados

Guadalajara se ha transformado en el epicentro de la pasión futbolera del Mundial 2026, atrayendo a miles de aficionados de todo el planeta. Su FIFA Fan Festival se consolida como el más vibrante entre las 16 sedes.

Tan solo en un día, más de 50 mil personas se congregaron para seguir el partido de México contra República Checa, desatando una euforia que culminó en una multitudinaria celebración en La Minerva, punto de encuentro por excelencia para festejar los triunfos del Tricolor.

Las calles de Guadalajara reflejan esta efervescencia. Es común ver a aficionados de Corea del Sur, Colombia y República Checa, entre otras nacionalidades, explorando el Centro Histórico, disfrutando de la gastronomía local y conviviendo con los tapatíos.

Guadalajara se roba los reflectores del Mundial 2026 ı Foto: Gobierno de Jalisco

La respuesta de la afición ha sido tan contundente que las autoridades locales han habilitado más espacios públicos para la transmisión de partidos. Esto asegura que miles puedan compartir la experiencia mundialista fuera de los estadios, ampliando el alcance de la celebración.

El Mundial también ha demostrado ser un motor económico vital. El concierto gratuito de Maná, por ejemplo, reunió a cerca de 170 mil asistentes. Se espera que la presentación de Alejandro Fernández alcance cifras similares, posicionando a Guadalajara como un polo de entretenimiento.

La vitalidad económica es palpable. Hoteles, bares, restaurantes y comercios registran una afluencia extraordinaria de visitantes, generando una derrama económica significativa que beneficia a miles de familias jaliscienses.

Guadalajara se roba los reflectores del Mundial 2026 ı Foto: Gobierno de Jalisco

Más allá de los encuentros deportivos, Guadalajara ha demostrado que el espíritu del Mundial se vive en sus calles, plazas y espacios públicos. La combinación única de hospitalidad, infraestructura de primer nivel, riqueza cultural y una pasión futbolera desbordante ha transformado a la ciudad.

Guadalajara no es solo una sede más; se ha convertido en el verdadero corazón latente del Mundial 2026, un punto de encuentro global donde la fiesta del fútbol se celebra con el inconfundible sabor de México.

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MSL