Alejandro Fernández en La Minerva: ¿Cuándo y a qué hora es su concierto GRATIS?

Alejandro Fernández es uno de los íconos del regional mexicano, quien formó parte de la inauguración del Mundial 2026 y sigue haciendo historia frente a las celebraciones por el torneo futbolístico, pues ahora ofrecerá un concierto gratis en la glorieta Minerva en Guadalajara.

Autoridades locales ya han dado a conocer los pormenores sobre el evento que promete proyectar la riqueza cultural de la región ante los miles de turistas internacionales que visitan la metrópoli durante esta fiesta futbolera.

Nuestra hermosa e histórica glorieta de La Minerva se viste de gala para vivir la serenata más grande en la sede más mexicana con el gran @alexoficial. El acceso será totalmente gratuito este jueves 25 de junio a las 21:00 h.



¡Nuestro estado suena fuerte en este Mundial Al… pic.twitter.com/coAxnAfSnv — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 22, 2026

Y es que Guadalajara es una de las sedes oficiales de la Copa del Mundo, donde se juegan partidos estelares y la capital jalisciense ha optado por fusionar la pasión deportiva con la cultura en eventos gratis como lo fue el concierto de Maná y ahora el de Alejandro Fernández.

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¿Cuándo y a qué hora estará Alejandro Fernández en La Minerva?

A través de un video compartido por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro en sus redes sociales, se dio a conocer la información definitiva sobre la cita musical con ‘El Potrillo’.

En el material audiovisual, aparece el cantante invitando a los tapatíos a disfrutar de su presentación y da los pormenores de en qué fecha y a qué hora disfrutar de su presentación completamente gratuita.

“Hola a toda mi gente de Jalisco, este jueves 25 de junio a las 9 de la noche los espero para hacer historia y armar la serenata más grande del mundo en la Glorieta La Minerva. El acceso es completamente gratis, así que vengan con toda la familia, amigos y muchísimas ganas de cantar. Ahí nos vemos. ¡Que viva México!”, celebró.

Como responsable del Mundial 2026 en Jalisco, les invito a acompañarnos este 25 de junio en la Glorieta La Minerva para disfrutar del concierto de Alejandro Fernández, como parte de las actividades que preparamos para esta justa deportiva.



Festejemos juntas y juntos con la… pic.twitter.com/RlMq6hVwF1 — Juan José Frangie (@JuanJoseFrangie) June 21, 2026

Se espera que miles de personas, incluyendo habitantes y visitantes extranjeros, se reúnan en las principales avenidas que convergen con el icónico monumento tapatío, pues el evento promete transformar el espacio urbano en una auténtica fiesta.

Es recomendable llegar con varias horas de anticipación, pues al tratarse de un evento gratuito, la dinámica de ingreso será conforme al orden de llegada de los asistentes.

En otro video, Alejandro Fernández insinuó que podría ser acompañado por Julión Álvarez en la celebración de este jueves, siendo así un invitado especial que también destaca dentro del género regional mexicano.

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