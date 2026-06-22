Captan a Shakira en el partido de Argentina contra Austria y es ovacionada por fans | VIDEO

Captan a Shakira en el partido de Argentina contra Austria es ovacionada por fans

Shakira tuvo un momento protagónico este lunes durante el partido entre Argentina y Austria, donde Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo 2026.

La cantante colombiana es reconocida a nivel internacional por su amplia participación en Mundiales, pues ha formado parte de cuatro ediciones y en tres de ellas, ha creado himnos del fútbol que han conseguido pasar a la historia.

"Shakira":

Por su presencia en el partido de la Selección Argentina contra Austria pic.twitter.com/cwA824kAWC — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 22, 2026

Durante la inauguración del torneo futbolístico hace apenas un par de semanas, Shakira se robó por un momento el foco de la justa deoprtiva al interpretar el tema ‘Dai Dai’ en colaboración con Burna Boy.

Captan a Shakira en partido de Argentina en Dallas

Ahora, la intérprete de ‘Waka Waka’ se dio cita en el Dallas Stadium en la ciudad de Arlington, Texas en Estados Unidos en un encuentro que resultó en el que destacó la participación de Messi al lograr romper un récord histórico.

En los diversos videos, podemos ver a la celebridad, quien fue acompañada por sus dos hijos, Milán y Shasha. La estrella se mostró muy emocionada y feliz de poder presenciar un momento clave en el fútbol.

Cuando fue captada por las cámaras, ella reaccionó de manera positiva, enviando gestos de cariño a sus seguidores y a cambio, recibiendo una feroz ovación por los entusiastas del fútbol internacional.

Gran ovación para la reina Shakira en el partido de Argentina pic.twitter.com/tsm9RMgj3h — central shakira (@d0mesticada) June 22, 2026

Los Internautas sugerían que la estrella se había dado cita para apoyar principalmente a Messi, pues asegura que son amigos, ya que han participado juntos en más de una ocasión para videos relacionados con el fútbol y la música de la artista.

Algunas reacciones por el momento fueron las siguientes:

“Reina fuera y adentro de la cancha”.

“Que vaya siempre porque da suerte”.

“Shakira viendo como Lionel Messi hace historia“.

“La GOAT de la música latina apoyando al GOAT del fútbol”.

“En la separación (con Piqué) ella se quedó con la custodia de Messi, por eso siempre está jajajaja“.

Shakira ya había sido captada junto a sus hijos horas antes, pues anteriormente los vieron cenando en Beverly Hills y esta mañana notaron que Milán ya es más alto que su propia madre con 13 años de edad.

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