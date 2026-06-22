Belinda asegura que se identifica con Cazzu y revive rumores de colaboración | VIDEO

Una de las colaboraciones musicales más esperadas por el público es la que nuevamente se especula que podría suceder entre Belinda y Cazzu, después de que la mexicana habló de la argentina y aseguró que se siente identificada con ella.

Y es que aunque se conocieron el año pasado en un evento, la intérprete de ‘Con Otra’ había descartado ante el público una colaboración con la estrella pop, pues ambas son ex novias de Christian Nodal y prefería evitar una canción que generara tanto morbo.

Cazzu habla de Belinda tras su encuentro ı Foto: IG: @belindapop

Sin embargo, Belinda aclaró que ella no descarta la posibilidad de un tema musical con su colega argentina, aunque se desconoce si podría tratarse de la esperada tiradera contra de su ex en común o de algún otro tema para evitar la polémica.

Y es que ambas protagonizaron rupturas bastante escandalosas con El Forajido. Por un lado, Beli fue tachada de caza fortunas por unas conversaciones fuera de contexto filtradas por el famoso, mientras que la relación de Cazzu con él terminó mientras se encontraba en el postparto de su hija y a las pocas semanas, el hombre anunció su relación con Ángela Aguilar.

Belinda habla de Cazzu y no descarta colaboración

En medio de la promoción por su participación en Toy Story, donde interpreta a Lilypad, Belinda habló de manera directa sobre la intérprete de ‘Jujuy Estrellado’ y aclaró que es una persona a la que admira, por lo que aunque no hay una colaboración en camino, no la descartaría.

“Cazzu me encanta, siempre lo he dicho. Me encanta que es distinta, ella hace mucha mezcla de diferentes géneros y no le da miedo arriesgarse y hacer cosas nuevas”, le dijo a un medio argentino durante una entrevista.

También elogió la capacidad de la joven para explorar todo tipo de música: “Me identifico mucho con ella en ese sentido, que es muy versátil en su música. Y por supuesto, si algún día tengo la oportunidad de trabajar con ella, porque la admiro mucho, me encantaría”.

Belinda aclaró que es seguidora de más de un artista de Argentina. “En general la música argentina me gusta muchísimo. Gustavo Cerati era uno de los artistas más increíbles y talentosos del mundo. Bizarrap me encanta, Emilia también. Soy muy fan de Babasónicos. Puedo estar aquí sin parar diciéndote lo mucho que amo el talento argentino”, sentenció.

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