Cazzu revela que no podrá hablar sobre Christian Nodal por cuestiones legales | VIDEO

Cazzu reveló que por restricciones legales, ya no puede hablar de manera pública sobre Christian Nodal, después de que la prensa en México le preguntara si podía confirmar que hubo una reunión entre el cantante de regional mexicano y su hija en común, Inti.

Cazzu ya no puede hablar de Nodal

Fue durante su llegada a la Ciudad de México para presentarse en el festival Tecate Emblema que Cazzu fue cuestionada sobre varios temas como su éxito en su gira en Estados Unidos o la reciente publicación que hizo Christian Nodal en referencia a Inti.

Christian Nodal se reencuentra con Inti en medio de la demanda con Cazzu ı Foto: Redes sociales

Fue hace varios días que el músico sorprendió al público al mostrar un video de la habitación de su hija, el cual despertó críticas por quienes consideraban que no era adecuado para la pequeña y al recordar que Ángela Aguilar llegó a compartir fotos con los perros en la cama de dicho cuarto.

Sin embargo, cuando la trapera argentina fue cuestionada sobre si es cierto que hubo un reencuentro entre su hija y su ex pareja, la famosa admitió que ya no puede dar declaraciones en torno al tema.

“Yo no tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Ahora legalmente no lo puedo hacer, así que no puedo, si me lo preguntan, no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera, no lo puedo hacer, así que me gustaría que sí entiendan eso”, pidió.

😱 NODAL SILENCIA A CAZZU 🚨 la cantante ya no puede hablar del proceso legal de pensión en su contra🤬#ebninforma #ernestobuitronnews #cazzu #christiannodal pic.twitter.com/HF2WOojO9q — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) May 16, 2026

En ese sentido, la famosa dejó claro que podría meterse en problemas legales si habla de más sobre este tema. En un momento posterior, la famosa tomó una breve entrevista en la que reiteró que debe tener cuidado con sus palabras.

“Legalmente no puedo decir nada. Es un poco triste porque ahora me va a tocar vivir cositas en silencio”, se sinceró, “cualquier cosa que me pregunten, no la puedo decir”, expresó.

También hizo referencia a la Ley Cazzu, al mencionar que es un proyecto ajeno a ella pero que se siente halagada de que hayan decidido ponerle su nombre.

Cazzu en una reciente nota CONTO QUE YA NO PODRÁ HABLAR DE INTI DEBIDO A SEVERAS RESTRICCIONES dijo que le tocara vivir cosas en silencio 😭 pic.twitter.com/QuTRqewmp7 — nom0leste (@nom0leste) May 16, 2026

“Como una mamá que pasa por muchas cosas difíciles constantemente, les deseo a todas las mamás que en algún momento se nos respete nuestra maternidad”, dijo.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar por las declaraciones de Cazzu, donde mostraron indignación porque ella ya no pueda dar declaraciones en torno a Nodal y su relación con su hija. Algunas reacciones fueron: