Nodal habría engañado a Cazzu con esta mujer antes de confirmar su relación con Ángela Aguilar

Como se ha hecho común en los últimos años, la vida personal de Christian Nodal se encuentra en el ojo del huracán. Luego de anunciar su relación y posterior matrimonio con Ángela Aguilar en junio de 2024, el sonorense enfrenta nuevas acusaciones de haber mantenido un romance paralelo con una cantante, mientras aún estaba viviendo con Cazzu.

Es decir, el intérprete tuvo un romance con una joven artista antes de separarse de la argentina y poco antes de casarse con la hija de Pepe Aguilar.

Esta revelación fue hecha por el periodista Javier Ceriani, quien aseguró que la ruptura con Cazzu se habría dado en medio de dicha supuesta traición sentimental. Descubre qué es lo que se descubrió.

Nodal habría engañado a Cazzu con una mujer antes de confirmar su relación con Ángela Aguilar

Javier Ceriani afirmó que Nodal estuvo involucrado con una cantante mientras estaba con Cazzu y antes de confirmar su relación con Ángela Aguilar. De acuerdo con el comunicador, el cantante habría terminado su vínculo con la joven llamada Ardis apenas un día antes de anunciar públicamente su noviazgo con la hija de Pepe Aguilar.

El periodista detalló: “La situación fue muy clara: Nodal terminó con Ardis el 8 de junio de 2024 y el 9 de junio ya estaba anunciando su relación con Ángela”.

Además, Ceriani reveló varias fechas clave para entender la historia de Nodal con sus enamoradas:

8 de junio de 2024: Nodal habría puesto fin a su relación con Ardis.

9 de junio de 2024: El cantante confirmó su romance con Ángela Aguilar.

10 de junio de 2024: Se publicaron las primeras fotografías oficiales de la pareja en medios internacionales.

El comunicador también subrayó la traición que habría sentido Cazzu sería muy dolorosa, pues presuntamente Ardis era cercana a la argentina: “Lo triste para ella fue doble, tanto de su amiga como de Jorge”.

¿Quién es Ardis, la mujer con quien habría engañado Nodal a Cazzu, antes de anunciar su relación con Ángela Aguilar?

Ardis es una joven influencer y cantante emergente en la escena digital y musical de la Ciudad de México. En Instagram puede encontrarse bajo el usuario @ardisbaby_lmf, donde cuenta con cerca de 100 mil seguidores.

El año pasado, en marzo de 2025, firmó con Universal Music México.