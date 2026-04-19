La ‘indirecta’ de Pepe Aguilar a Christian Nodal tras rumores de divorcio con Ángela Aguilar

En medio de la polémica por la supuesta separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, los rumores y especulaciones no se detienen. Ahora, por una reciente publicación del cantante Pepe Aguilar que muchos aseguran, va con dedicatoria a su yerno.

Y es que el drama por el video de la canción ‘Un Vals’ de Christian Nodal donde sale una modelo parecida a Cazzu despertó opiniones divididas en redes sociales, donde están los principales rumores de la posible ruptura entre el cantante y Ángela Aguilar a casi dos años de casados.

Revelan detalles de la supuesta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ı Foto: IG: @laondafest

¿Pepe Aguilar envió indirecta a Nodal?

Muchos aseguran que Pepe Aguilar está furioso por la supuesta pelea entre su hija y el sonorense, pues aseguran que un video compartido es un dardo en contra de él al sentirse traicionado.

Se trata de un clip publicado por el creador de contenido Gabriel Fernández sobre una traición: “Ahora mismo hay alguien que tú ayudaste, que anda por ahí diciendo que tú eres una mala persona (…) Es más fácil decir él cambió o él se volvió arrogante o él no es tan buena persona que admitir, no estuve dispuesto a sostener el nivel”, dice el video.

Para el público, esto encaja con la historia de Nodal y el hijo de Flor Silvestre, ya que fue él quien invitó al joven cuando iba comenzando su carrera a Jaripeo sin fronteras, lo que lo llevó a obtener más reconocimiento y conocer a su hija.

Hace un par de días, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante dio su versión respecto a lo ocurrido en el matrimonio. “Llegó el momento en que Christian Nodal, me cuentan, no lo puedo confirmar, pero lo corrieron de la casa, se veía venir”, dijo durante el programa matutino Sale el Sol.

Se desconocen los detalles o si la separación es real, pues hasta el momento ninguno de los artistas ha buscado desmentir la información, contario a lo que suelen hacer.

Las versiones son bastante diferentes entre si, pues algunos indican que Ángela Aguilar corrió de su casa a Christian Nodal y otros dicen que ella simplemente se fue y se niega a regresar hasta que lleguen a una solución funcional para ambos.