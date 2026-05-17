El mundo del flamenco se encuentra de luto tras el asesinato de Matías de Paula, cantante de 52 años, ocurrido en plena vía pública en Villanueva de la Serena, Badajoz, capital de Extremadura, España.

El artista fue alcanzado por varios disparos en la plaza Rafael Alberti, un hecho que ha conmocionado tanto a la comunidad cultural como a los habitantes de la localidad. Colegas y seguidores expresan su consternación por la pérdida de una voz reconocida en el panorama flamenco.

Debido a la gravedad del hecho, en redes sociales miles de personas se preguntan ¿por qué mataron a Matías de Paula?

¿Por qué mataron a Matías de Paula, cantante de flamenco?

Matías de Paula, cantante de flamenco, fue baleado el viernes, en Villanueva de la Serena, Badajoz. El tiroteo se produjo alrededor de las 15:00 horas, cuando el intérprete fue atacado con múltiples disparos en un punto concurrido del municipio.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, Matías de Paula falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Testigos presenciales alertaron a la policía tras escuchar las detonaciones.

Las primeras indagaciones señalan que el presunto autor del crimen ya ha sido identificado y que la principal hipótesis apunta a un conflicto de índole personal y sentimental.

Según trascendió en medios locales, las disputas previas entre la víctima y el sospechoso estarían relacionadas con la expareja de este último, lo que refuerza la teoría de que se trató de un ajuste de cuentas. Aunque la investigación continúa bajo secreto policial, las autoridades consideran que el móvil del asesinato se vincula directamente con estas tensiones.

¿Quién era Matías de Paula?

Matías de Paula nació en 1974 una familia con fuerte arraigo musical y dedicó su vida al flamenco. Su trayectoria se consolidó en Extremadura y Madrid, España, donde participó en peñas y tablaos de referencia.

El cantante era hijo del intérprete Diego Corraliza El Chucarro y hermano de la cantante Sandra Fernández y del guitarrista Diego de Paula. Todos son artistas conocidos y muy queridos en Extremadura, comunidad autónoma de España.

Matías de Paula tenía dos hijos adolescentes.

Además de su faceta como intérprete, se destacó por su labor docente y su compromiso con proyectos educativos orientados a formar nuevas generaciones de artistas flamencos.

Matías de Paula también formó parte del Ballet Nacional de España y tuvo varias colaboraciones musicales con nombres destacados del género flamenco como Enrique Morente, Carmen Linares, José Mercé, Antonio Canales y Pitingo, con el que tenía una estrecha amistad.

Su voz y estilo lo convirtieron en un referente dentro del género flamenco, y su muerte ha provocado numerosas muestras de condolencia de compañeros y aficionados.