Puerto Rico perdió este domingo 17 de mayo de 2026 a una de sus voces más legendarias con la muerte de Sammy Marrero, cantante de la emblemática orquesta La Selecta de Puerto Rico, a los 84 años. La noticia fue confirmada a través de redes sociales por su hija mayor Jennissa Marrero Morales.

El Trovador de la Salsa, como era conocido el intérprete, también es recordado por haber trabajado con el cantautor Raphy Leavitt.

La comunidad salsera se viste de luto y plataformas como X, antes Twitter, y TikTok se han plagado de publicaciones en honor al cantante, así como de mensajes de apoyo a su familia.

Muere Sammy Marrero, cantante de la orquesta La Selecta de Puerto Rico

Sammy Marrero, cantante de la emblemática orquesta La Selecta de Puerto Rico, murió este domingo a los 84 años. Su hija Jennissa Marrero Morales publicó en su perfil de Facebook un emotivo mensaje informando la partida de El Trovador de la Salsa.

“Con profundo dolor, como familia, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Sammy Marrero hoy, a sus 84 años”, inicia la publicación.

“Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable. Su pasión por la música y el cariño que siempre recibió de su gente fueron parte fundamental de su vida", continuó la hija de Sammy Marrero.

Además, agradeció el apoyo de la gente y de sus seres queridos en este momento difícil. Finalmente, añadió que en las próximas horas la familia Marrero Morales ofrecerá los detalles de las exequias fúnebres.

Mensaje de Jennissa Marrero Morales, hija de Sammy Marrero ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién era Sammy Marrero, voz de la orquesta La Selecta de Puerto Rico?

Sammy Marrero fue un legendario cantante puertorriqueño de salsa, reconocido como la voz principal de la orquesta La Selecta de Puerto Rico y Raphy Leavitt durante más de cuatro décadas.

Nació en Coamo en 1942 y falleció este 17 de mayo de 2026 a los 84 años, dejando un legado musical inolvidable.

Sammy Marrero inició su carrera en agrupaciones como el Trío Los Tempest, el Conjunto Los Muchos y la orquesta de Osvaldo Valentín.

En 1970, Raphy Leavitt lo invitó a ser la voz principal de La Selecta, donde se consolidó como intérprete de clásicos como “La Cuna Blanca”, “Payaso”, “Jíbaro Soy” y “El Buen Pastor”.