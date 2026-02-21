Muere Willie Colón, ícono de la salsa, a los 75 años

El cantante Willie Colón, un ícono de la Salsa, falleció este 21 de febrero a los 75 años; la confirmación de su deceso llega después de que la mañana de este sábado se reportara que estaba hospitalizado.

La familia del cantante fue quien emitió un comunicado para anunciar la lamentable noticia a través de las redes sociales oficiales del artista.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y reconocido música, Willie Colón. Falleció pacíficamente esta mañana rodeado de su familia”, se lee en el mensaje.

“Aunque lloramos su ausencia también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, continuó el comunicado de su familia.

Los seres queridos del músico señalaron que están agradecidos con el público por el apoyo y los mensajes de cariño para despedir al artista, sin embargo, también piden respeto a su privacidad para poder transitar el duelo.

Comunicado de la muerte de Willie Colón ı Foto: Especial

Horas antes de que se diera a conocer el fallecimiento de Willie Colón, en redes sociales comenzó a circular que el músico estaba hospitalizado en el Lawrence Hospital de Bronxville, Nueva York, debido a problemas respiratorios.

Y aunque no se tenían detalles de su estado de salud, lo más preocupante fue que el músico Rubén Blades puso un mensaje en redes sociales que encendió las alarmas.

“Noticias en Internet informan que mi colega Willie Colón se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, escribió el artista.

¿De qué murió Willie Colón?

Por el momento no se saben las causas exactas, pero se especula que Willie Colón habría muerto por un problema respiratorio, se espera que en las próximas horas se den a conocer las causas de su muerte.

Despiden a la leyenda de la salsa

Willie Colón era un ícono del género musical salsa, por lo que los fans no tardaron en emitir mensajes y condolencias por el sensible fallecimiento del músico.

“Grande maestro, su cuerpo ya no estará pero su alma permanecerá en cada trombón que suene al ritmo de la salsa”, “Adiós a uno de los pilares de este hermoso género llamado Salsa. El Callao te recordará por siempre querido Willie”, “Que en paz descanses, maestro!! Willie querido, fuiste uno de los padres de la salsa”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Canciones de Willie Colón

Willie Colón dejó un gran legado musical, entre las canciones más famosas de su carrera y su repertorio están: