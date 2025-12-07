Muere Rafael Ithier, gigante de la salsa de Puerto Rico

Rafael Ithier, un querido músico y fundador de la legendaria banda de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, cuyos éxitos han inspirado a Bad Bunny y a otros íconos del territorio de Estados Unidos y más allá, ha fallecido. Tenía 99 años.

Un abogado de la familia Ithier, Víctor Rivera, confirmó la muerte del músico a la estación de radio WKAQ el sábado por la noche. La causa de la muerte no estaba clara.

“Puerto Rico pierde a un gigante, un hombre cuya vida estuvo dedicada a elevar nuestra identidad a través del arte y el ritmo que nos distingue ante el mundo”, declaró Marlese Sifre, alcaldesa de Ponce.

“Rafael Ithier Natal no solo fue fundador y director musical de uno de nuestros pilares culturales, El Gran Combo de Puerto Rico, sino que fue también ejemplo de disciplina, excelencia y amor profundo por nuestra tierra”, añadió.

Rafael Ithier fue un pianista autodidacta, arreglista, compositor, productor musical y director de orquesta de lo que muchos consideran la mejor orquesta de salsa del mundo.

Nacido en San Juan y criado en la comunidad trabajadora de Río Piedras, Ithier perdió a su padre a los 8 años.

Abrazó la música a una edad temprana, aprendiendo a tocar la guitarra a los 10 años, la cual tocaba en una tienda de la esquina a cambio de propinas, según la Fundación Nacional para la Cultura Popular, una organización sin fines de lucro local.

A los 14 años, dejó la escuela por razones económicas y encontró trabajos donde pudo. Un año después, se unió a su primer grupo musical, Conjunto Hawaiano, y aprendió a tocar el tres cubano y el contrabajo. Más tarde aprendió a tocar el piano y se enseñó a sí mismo a leer partituras.

A mediados de sus 20 años, Ithier se unió al Ejército de Estados Unidos y fue destinado a Corea. Más tarde viajó a Nueva York y formó “The Borinqueneers Mambo Kings”, nombrado en honor al 65º Regimiento de Infantería de Puerto Rico, la renombrada unidad del Ejército totalmente hispana y segregada que recibió medallas por su servicio en las Guerras Mundiales I y II y la Guerra de Corea.

Rafael Ithier eventualmente regresó a Puerto Rico y se unió a Cortijo y Su Combo, solo para casi abandonar su carrera musical después de que su legendario cantante, Ismael Rivera, fuera arrestado.

Ithier planeaba estudiar derecho, pero fue convencido de lo contrario por dos hermanos cubanos que ayudaron a fundar El Gran Combo. En la noche de apertura del grupo, en mayo de 1962 en el Rock’n Roll Club en Bayamón, Ithier se sentó al piano y el resto es historia, según la Fundación Nacional para la Cultura Popular.

Ithier dirigió El Gran Combo durante más de medio siglo con su característica sonrisa y bigote negro. Confesó al periódico Primera Hora en una entrevista de 2016 a los 90 años que era tímido respecto a las celebraciones.

Ithier atribuyó el éxito de la orquesta no solo a la suerte, sino a la disciplina que aprendió mientras estaba en el Ejército.

“Aprendí a ser hombre y a obedecer una orden. Esa disciplina es la que aplico a mi vida y en la que baso mi vida”, se le citó diciendo.

Bajo su dirección, El Gran Combo atrajo a tantos músicos que eventualmente se hicieron famosos que fue apodado “la Universidad de la Salsa”. Entre los legendarios cantantes que formaron parte de la orquesta estaba Charlie Aponte, quien escribió en las redes sociales que “Para mí Rafa fue y seguirá siendo como un padre nos enseñó y nos exigió responsabilidad, disciplina y profesionalismo en nuestro trabajo, si querías pertenecer al grupo tenías que cumplir con eso. Nos convirtió a todos en mejores seres humanos”.

La orquesta tocó en cinco continentes, lanzó más de 40 álbumes y se hizo conocida por éxitos como “Jala Jala”, “Me Liberé”, “Y No Hago Más Ná” y “Un Verano en Nueva York”, que inspiró una de las canciones más populares de Bad Bunny, “Nuevayol”.

Los fanáticos de la salsa estaban de luto el domingo mientras se difundía la noticia de la muerte de Ithier.

“Ithier es uno de esos inmortales que ha cubierto de gloria a nuestro país. Hombre ejemplar, autodidacta, de recia y franca personalidad, que le imprimió su estilo campechano a todas sus luchas, gestas y hazañas”, declaró Agustín Montañez Allman, secretario del gobierno de Puerto Rico para asuntos de veteranos.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer Colón, también lamentó la muerte de Ithier al anunciar que la isla pronto tendrá una fecha oficial de luto.

“Su legado trasciende fronteras y vive en varias generaciones. Gracias por tanto, maestro”, dijo en un comunicado.

Ithier deja atrás a una esposa y cinco hijos.