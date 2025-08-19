Tito Nieves: La salsa está más viva que nunca

La leyenda de la salsa, en una foto de archivo.

El célebre Tito Nieves aseguró que “la salsa está más viva que nunca” y el más claro ejemplo “son los cantantes actuales, como Bad Bunny”. El legendario artista, quien está de gira celebrando 50 años de trayectoria, destacó además que este género sigue entre el gusto de la gente a nivel mundial.

“Yo estoy apoyando a la juventud porque es el futuro de nosotros. Compartir el escenario con ellos me reactiva, porque me recuerda cuando yo comencé”, resaltó el salsero puertorriqueño ayer en conferencia de prensa vía Zoom.

Tito Nieves reconoció la manera en que se ha acogido la salsa en diversos lugares del mundo: “Es un estilo y una cultura que han adoptado tantos países. Todos los pioneros que lucharon desde los años 50 por el género, como Celia Cruz, sembraron lo que hoy seguimos cosechando. Que siga vigente la salsa es como un homenaje consciente a la herencia, así como una apuesta por su continuidad”.

La leyenda de la salsa prepara un concierto el 5 de septiembre en la Arena Ciudad de México, como parte de 50 Años: La Historia–Mi Último Tour. La velada incluirá grandes éxitos como “Fabricando fantasías”, “I Like It Like That”, “De mí enamórate”, “Sonámbulo”, y su más reciente sencillo “Cincuenta”, lanzado como homenaje a sus cinco décadas de carrera.

El show, que promete más de cuatro horas de baile, contará con Rey Ruiz como invitado estelar e incluso Jorge Carmona, La Voz del Barrio, aportará su toque callejero y vibrante.

Sobre su regreso a México, el salsero de 66 años no ocultó su conexión con nuestro país: “El amor por la música mexicana viene desde mi padre. Mi primer disco fue de Javier Solís, Vicente Fernández y José José; de ahí vinieron Los Panchos. La primera vez que vine me aplaudieron y, gracias a ese apoyo del público, yo no me voy a retirar”.

Además, reflexionó sobre la evolución de las letras y los géneros: “Yo de criticar a otros colegas o géneros no me presto. Sí se ha perdido el romance en la lírica, pero no podemos esperar que esto no cambie”.

Al cuestionarle sobre cómo le gustaría ser recordado, expresó: “Quiero que me recuerden como una persona que vivió su sueño, que respetó el arte, al público y a mi persona. La gira incluye la palabra despedida, porque concluyó el tour de mis 50 años, pero no me retiro”.

La Historia–Mi Último Tour

Cuándo: 5 de septiembre

Dónde: Arena Ciudad de México

Horario: 20:00 horas

Precios: desde 691 hasta 5 mil 234 pesos, con cargo incluido