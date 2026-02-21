Esta mañana se confirmó la muerte de Willie Colón, uno de los grandes íconos de la salsa, a los 75 años. El también conocido como El Varón de la Salsa fue uno de los mayores exponentes del género, sin embargo, existe algo de confusión alrededor de su origen y nacionalidad.

En La Razón de contamos de dónde era el músico y productor.

¿De dónde era Willie Colón, conocido como El Varón de la Salsa?

William Anthony Colón, conocido como Willie Colón, nació el 28 de abril de 1950 en El Bronx, Nueva York, por lo que tiene nacionalidad estadounidense. Sin embargo, creció en el seno de una familia puertorriqueña.

Aunque su lugar de nacimiento fue Estados Unidos, su identidad estuvo profundamente ligada a Puerto Rico, pues fue criado por su abuela y su tía durante unos años en la isla. De este modo, Willie Colón creció rodeado de música tradicional boricua, lo que moldeó su sensibilidad artística y lo conectó con las raíces culturales caribeñas.

También gracias a esta mezcla cultural, el famoso músico dominaba el idioma inglés y el español.

Willie Colón de niño ı Foto: FB Willie Colón

Un dato importante es que el Bronx de los años cincuenta y sesenta era un espacio de migración, mezcla y resistencia, pues personas originarias de diversas zonas del caribe llegaron a vivir ahí.

En este sitio Willie Colón absorbió los sonidos del son cubano, el mambo y la plena puertorriqueña, fusionándolos con la experiencia urbana de la comunidad latina en Nueva York. Así fue como su música fue un puente entre la isla y la diáspora, entre la tradición y la modernidad, entre la nostalgia y la lucha cotidiana de los latinos en la gran ciudad.

Muere Willie Colón

Willie Colón murió este sábado 21 de febrero en Nueva York, luego de ser hospitalizado. La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Facebook del cantante y productor.

En el texto la familia agradeció el apoyo de los fans y pidió privacidad y respeto durante este duelo.

El cantante Rubén Blades, quien trabajó junto a Willie Colón durante varios años, escribió con pesar en X, antes Twitter: “Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido”.

Además, transmitió sus condolencias a la familia de El Varón de la Salsa: “A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”.

El músico murió, pero su legado es inmenso y será recordado por las decenas de discos, colaboraciones con figuras como Héctor Lavoe y Rubén Blades, y canciones que se convirtieron en himnos de identidad.