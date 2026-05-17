Fans de Harry Styles critican el escenario de su gira: ‘Imagina pagar 350 euros por una vista limitada’ | VIDEOS

Harry Styles comenzó con su gira Together Together con un concierto en Amsterdam este sábado 16 de mayo, una de las fechas más esperadas entre los fans del cantante británico, quien sorprendió con un enorme escenario.

El escenario de la gira Together Together se ha convertido en un tema de conversación en redes sociales, pues muchos de los fans que asistieron al concierto de Harry Styles, consideran que el mismo no ofrece la mejor experiencia para el público.

¿Qué pasa con el escenario en la gira de Harry Styles?

El escenario que se mostró en Amsterdam este sábado es enorme. Al frente, hay dos enormes pantallas en cada lado, pero lo sorprendente son tres largas pasarelas que se conectan entre si y cuenta con puentes altos en varias secciones.

El detalle de los puentes y que las pasarelas eran bastante altas, llegó a obstruir la vista de algunos de los fans que adquirieron los accesos VIP del concierto con la intención de poder ver al músico durante todo el show de la mejor manera.

Por ello, principalmente las fans que se colocaron en la barricada, es decir, en las primeras filas de la zona, comentaron que fueron contadas las ocasiones que vieron al famoso, que corrió por todo el escenario durante la presentación.

Sobre todo, las fans señalaron que los boletos tuvieron un costo de alrededor de 350 euros, lo cual equivale a 7 mil 54 pesos mexicanos. Estas críticas han desatado preocupación entre las fans que ya han comprado sus accesos en la sección VIP de la gira del músico. “Imagina pagar 350 euros por una vista limitada”, dijo una fan en su cuenta de TikTok.

A pesar de ello, las fans en otras zonas, principalmente en gradas, lograron obtener una mejor experiencia a pesar de haber pagado una cantidad menor, pues al menos podían ver al cantante y su show durante todo el evento mientras recorría el escenario.

Las publicaciones dividieron opiniones y desataron una conversación en redes sociales, ya que varios fans de Harry Styles defendieron la producción del músico, al decir que las fans de la zona VIP podían moverse con libertad al no tener asientos numerados.

Otros sin embargo, comprendieron la molestia de las seguidoras del músico, quienes adquirieron sus boletos esperando tener la mejor vista, sin conseguirlo a pesar de que pagaron una cantidad considerable.

A esto, se suma que por lo general en todos los conciertos hay una opción de adquirir un acceso temprano al recinto, que por lo general se compra en la zona sin asientos para obtener el lugar más cercano al escenario, que en esta ocasión no funcionaría de la manera óptima.

Te dejamos algunos de los comentarios: