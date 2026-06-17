La cantante colombiana Shakira sigue siendo tema de conversación en redes sociales pues, luego de su exitosa gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y su participación en la inauguración del Mundial 2026, parece que se tomó un tiempo para descansar y hasta podría estar dándole una nueva oportunidad al amor.

En los últimos días fue vista en la ciudad de Los Ángeles, California, junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo, con quien salió del exclusivo Sunset Tower Hotel en West Hollywood. Las imágenes los muestran conversando y subiendo juntos una camioneta, lo que desató rumores de un posible romance.

Más tarde, fueron grabados bailando salsa en El Floridita. Aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación, las escenas han generado gran curiosidad entre sus seguidores, quienes también se preguntan ¿quién es Manuel García-Rulfo? En La Razón te contamos de este histrión que busca ganarse el corazón de Shakira.

¿Quién es Manuel García-Rulfo, el actor captado con Shakira en Los Ángeles?

Manuel García-Rulfo nació en Guadalajara, Jalisco, en 1981, por lo que actualmente tiene 45 años. Es un actor mexicano que ha logrado forjar una carrera internacional, especialmente en Hollywood.

Su formación inicial en el mundo del arte fue en México, pero más tarde estudió cine en Estados Unidos, lo que le abrió las puertas a producciones de gran alcance.

Entre los trabajos más destacados de Manuel García-Rulfo se encuentra la serie de Netflix The Lincoln Lawyer, donde interpreta al abogado Mickey Haller, un papel que le dio reconocimiento a nivel global.

Manuel García-Rulfo también ha participado en películas como Un Vecino Gruñón junto a Tom Hanks, Los Siete Magníficos y Murder on the Orient Express, compartiendo créditos con figuras de talla mundial.

En cuanto a su vida personal, el actor mexicano ha sido muy discreto. No se le conocen matrimonios ni hijos por el momento, y aunque en el pasado se le relacionó con algunas mujeres del medio artístico, no hubo confirmaciones formales.

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