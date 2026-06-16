Juli Savioli se hizo tendencia, pero en esta ocasión no fue por sus videos graciosos, sino por su dolorosa reacción a la muerte de su ex pareja, el youtuber Gaspi, que murió en un turbio accidente aéreo en Brasil junto a Oliver Tree y otras personalidades del espectáculo.

Fue a través de sus historias de Instagram que la joven publicó un video en el que expresó su dolor por la muerte del streamer argentino. “No tengo palabras, no las encuentro. Me cuesta pensar que es real”, escribió.

Juli Savioli le dedicó unas palabras a Gaspi: “Me cuesta pensar que es real, tengo dolor, presión y vacío en el pecho, solo sé que te guardo en mi corazón, estés donde estés te transformaré en mi motor, te agradezco de por vida” https://t.co/Gj29OcFFLQ pic.twitter.com/TgwSKzeTwm — lautrolo (@itslautrolo) June 15, 2026

“Tengo dolor, presión y vacío en el pecho. Solo sé que te guardo en mi corazón. No creo que lo pueda asimilar nunca”, declaró Juli Savioli en redes sociales, “te aprecio y abrazo con el alma, estés donde estés. Te transformaré en mi motor. Te agradezco de por vida”, agregó.

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¿Quién es Juli Savioli, la ex novia de Gaspi?

Juliana Savioli es una creadora de contenido y comediante de 24 años de edad, quien destacó en plataformas como TikTok por sus videos de comedia y momentos virales donde destaca su peculiar personalidad.

Nació en Mar de Plata y comenzó a llamar la atención por sus videos donde interpreta personajes bizarros. Durante 16 años practicó danza clásica, lo que le dio la oportunidad de comprender su cuerpo mucho mejor.

“A mi la danza clásica me curtió muchísimo, mentalmente me hizo bosta. Las minas todo el tiempo te están mirando y comparando”, aseguró la creadora de contenido en su momento. “Ya detectaba los movimientos, las expresiones, lo gestual, como me hablaban”.

Cuenta con 8.9 millones de seguidores en la plataforma de videos cortos TikTok, pero a través de los años ha sabido expandirse profesionalmente, pues ahora también hace música. En 2022, se convirtió en la argentina con más visualizaciones en el mundo en el sitio chino.

La historia publicada por Juli Savioli se sumó a los comentarios de otras personalidades que lamentaron la muerte de Oliver Tree, Gaspi y otros talentos durante el accidente de este domingo 14 de junio en Rio de Janeiro.

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