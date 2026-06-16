Fans de Oliver Tree convocan a homenaje en el Monumento a la Revolución

A un par de días de la muerte de Oliver Tree en un terrible accidente aéreo, los fans del reconocido cantante han convocado a un homenaje que se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.

El artista murió el pasado 14 de junio a los 32 años de edad por el choque de dos helicópteros en Rio de Janeiro, en Brasil. La noticia impactó al entretenimiento a nivel internacional, pues murieron un total de 6 personas, incluyendo al youtuber Gaspi.

A través de una publicación compartida en el grupo de Facebook Fans de Oliver Tree, se hizo una convocatoria a cualquier persona que quiera sumarse al homenaje que se realizará este sábado 20 de junio en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.

Se invitó a los asistentes a llevar notas, dibujos, carteles, flores y hasta freebies con temática del artista. Por este momento, no sería extraño que veamos varios elementos característicos de su personaje.

Según se informó, el tributo se realizará a partir de las 15:00 horas de la tarde el día sábado. En la convivencia, habrán varias actividades dedicadas a recordar y conmemorar la vida del intérprete de ‘Life Goes On’.

En diversas ocasiones, el músico expresó un gran amor por México y ahora, sus fans en la Ciudad de México tendrán la oportunidad de despedirse de algún modo de su ídolo.

En otros momentos, se ha demostrado la importancia de que los fanáticos de famosos que mueren tengan un espacio en el que compartir en comunidad y lamentar el fallecimiento, pues muchas veces estas estrellas marcan pasajes importante en las vidas de los individuos.

Fans de Oliver Tree convocan a homenaje en el Monumento a la Revolución ı Foto: Facebook

¿Hubo un homenaje a Oliver Tree en Brasil?

En redes sociales, comenzó a circular un video que muestra un supuesto show de drones que se habría llevado a cabo en el Cristo Redentor de Brasil. En el video, vemos el título de una canción y una caricatura del famoso bailando.

Sin embargo, hay que mencionar que este supuesto show de drones en realidad fue realizado con Inteligencia Artificial, pues de momento no ha habido un gesto de este estilo de manera pública.

A pesar de ello, es seguro que en los próximos días, los fans seguirán reuniéndose en diversas partes del mundo para homenajear a Oliver Tree; también se espera que sea incluido en el futuro en premiaciones o eventos musicales.

De helicóptero e drone show no Cristo!

Homenagem pesada pro rapper que se foi no Rio. "Life goes on" brilhando no céu com o Oliver Tree vibe.

A cidade inteira olhando pra cima...

Respeito total. 🇧🇷✨

Qual sua reação? pic.twitter.com/Q4SWPXVAUx — cleisinho (@clmarola) June 15, 2026

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