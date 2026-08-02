¿Quién es el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 2 de agosto?

Este domingo 2 de agosto se define al primer eliminado de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. Los participantes se enfrentan por primera vez a los posicionamientos y a la eliminación de uno de ellos, por lo que la tensión comienza a aumentar.

Aunque la convivencia parecía mantenerse relativamente en paz entre los participantes del programa de telerrealidad, ya han comenzado las primeras fricciones, por pequeñas situaciones que molestan a alguno de los habitantes.

Los nominados en la primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 son:

Aldo Rendón

Yanet García

Ximena Herrera

Luis Chaparro

Memo Schutz

Mariana Ochoa

El pasado viernes, Arantza Ruiz se salvó a si misma de la placa de nominados, después de lograr robar el privilegio a Fede Vigevani, el ganador del liderazgo. La actriz es una de las jóvenes que más ha dado de qué hablar en el programa.

¿Quién es el primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 2 de agosto?

Antes de que se revelaran las votaciones del público, en redes sociales comentaban sobre la permanencia de Memo Schutz, quien aunque no entró con gran fuerza en redes sociales, se ha convertido en uno de los favoritos del show gracias a su carisma natural.

Asimismo, el público muestra un gran apoyo para Aldo Rendón, quien no ha tenido filtros al momento de expresar lo que le disgusta, pese a quien le pese. Esto ponía en riesgo principalmente a las celebridades femeninas, pues ya es casi tradición que una de ellas se vaya como primera eliminada en cada temporada.

Asimismo, en la encuesta realizada el pasado viernes para determinar a quién salvaba Fede Vigevani si se quedaba con el beneficio (que al final robó Arantza), se determinó que sacara a Schutz de la placa y las menos votadas habían sido Mariana Ochoa y Ximena Herrera.

Aunque la encuesta fue breve y no es determinante, sí logró dar una idea en general sobre quiénes son las celebridades nominadas de La Casa de los Famosos México 2026 que contaban con un mayor apoyo para el día de la nominación.

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