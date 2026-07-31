Este viernes 31 de julio se lleva a cabo el primer reto de salvación entre los participantes de La Casa de los Famosos México 2026. Fue este jueves que se definió a Arantza Ruiz cómo la retadora de Fede Vigevani, quién es el líder de la semana Y actualmente cuenta con el beneficio de poder elegir a cuál de los habitantes de reality show salvar.

En total son siete los nominados en la primera semana el programa, a pesar de que ha habido una buena convivencia entre los participantes. Esto porque varios habitantes empataron en la tabla con pocos puntos. La más nominada fue Yanet García después de que decidió cambiarse de cuarto al no soportar los ronquidos de compañeros como Ernesto Laguardia, que no le permitían dormir.

Respecto a el beneficio de la salvación hay que recordar que en La Casa de los Famosos México 2026, este se le otorga al ganador de la prueba del líder; sin embargo, el resto de los habitantes pueden quitarle esta ventaja para salvarse a sí mismos o algunos de sus compañeros aliados de la tabla de nominación.

Después de que se define al salvado, en esta ocasión quedan seis habitantes nominados y el público deberá continuar votando por su favorito a través de la plataforma de ViX cuando las votaciones se encuentran abierta.

¿Quién es el salvado en La Casa de los Famosos México 2026 hoy 31 de julio?

Durante la gala de este viernes, se revela al habitante que gana el beneficio de salvación y a cuál de sus compañeros salva.

Los nominados de la primera semana en La Casa de los Famosos México 2026 son:

Aldo Rendón

Yanet García

Arantza Ruiz

Ximena Herrera

Luis Chaparro

Memo Schutz

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

¿Quieres saber más?

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los habitantes NOMINADOS este 29 de julio?

La pesada broma de Fede Vigevani y Luis Chaparro en el baño de La Casa de los Famosos México 2026 | VIDEO

El motivo por el que Cynthia Klitbo se divorció de Francisco Gattorno: ‘Embarazó a su amante’ | VIDEO

Policía salva a fan argentino de ser linchado en Londres tras la derrota de Inglaterra (VIDEO)