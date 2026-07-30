¿COVID salió de un laboratorio? Esto dice el reporte de La Casa Blanca y de Trump

Este miércoles La Casa Blanca de Estados Unidos realizó una publicación breve en la que comparten “la verdad” detrás del COVID mediante un link, en el que aseguran que el virus salió de un laboratorio.

La Casa Blanca de Estados Unidos asegura que el virus del COVID tiene características biológicas que no se encuentran en la naturaleza, y que los datos muestran que este contagio masivo se produjo por medio de contacto con humanos.

Asimismo, señalan directamente que el principal laboratorio de investigación sobre el SARS está ubicado en Wuhan, China “que tiene un historial de realizar investigaciones de ganancia en función, con niveles de bioseguridad inadecuados”.

My simple question for Anthony Fauci this morning: who the fuck do you think you are?



Fauci’s message to the countless Americans he locked in their homes, who were fired from their jobs over vax mandates, the children he forced to wear masks? “I plead the 5th.” Criminal. pic.twitter.com/mm9JWQSf6Z — Bernie Moreno (@berniemoreno) July 29, 2026

Además, señalaron que los investigadores de Virología de Wuhan (VIW, por sus siglas en inglés) registrraron por primera ocasión los síntomas similares al COVID-19 en otoño del 2019, antes de que este virus fuera ubicado en un mercado de animales.

La publicación de esta página se da luego de que el Dr. Anthony Fauci utilizara su derecho a la Quinta Enmienda durante la audiencia que se llevó a cabo en el Capitolio, tras haber sido citado por el senador Rand Paul por presunta mala gestión durante la pandemia de covid-19.

I’ve scheduled a vote next week for the HSGAC committee to vote on a resolution to certify contempt for Dr. Anthony Fauci. pic.twitter.com/XmRZKpvBTz — Senator Rand Paul (@SenRandPaul) July 29, 2026

Reporte de la Casa Blanca sobre el COVID

En la página “Fuga de laboratorio, el verdadero origen del Covid-19”, la Casa Blanca asegura que el documento “El origen próximo del SARS-CoV-2” del 2020 fue impulsado por el Dr. Fauci.

Aseveran que esta publicación se utilizó por medios y funcionarios de salud pública para que se desacreditara la teoría de un origen por fuga de laborario, y se sostuviera que el COVID-19 se originó de forma natural.

También señalan que la empresa EcoHealth Alliance Inc. recibió fondos provenientes de los estadounidenses para las investigaciones de ganancia de función en Wuhan, China, y aseguran que se inició un proceso oficial de inhabilitación y suspensión de los financiamientos a esta empresa.

Esto debido a que cuentan con pruebas de que violaron los términos de su subvención de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés), el Departamento de Salud, y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés).

“Los procedimientos de los NIH para financiar y supervisar investigaciones potencialmente peligrosas son deficientes, poco fiables y representan una grave amenaza tanto para la salud pública como para la seguridad nacional” apunta la página.

Señalan que “el Dr. Peter Daszak, presidente de EcoHealth, obstaculizó la investigación del Subcomité Selecto al proporcionar información de dominio público”, y además hizo declaraciones falsas al congreso.

A su vez, mencional que el Dr. David Morens, quien fue el asesor principal del Dr. Fauci, “obstruyó deliberadamente la investigación del Subcomité Selecto, probablemente mintió al Congreso en múltiples ocasiones, eliminó ilegalmente registros federales de COVID-19 y compartió información no pública sobre los procesos de subvención de los NIH con el Dr. Peter Daszak, presidente de EcoHealth”.

También señalan a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por presuntamente ceder “a la presión del Partido Comunista Chino”, así como anteponer los intereses políticos del país asiático antes que sus obligaciones internacionales.

Esta publicación también señala de manera negativa las medidas de seguridad que se implementaron durante la pandemia, como la distancia entre personas, el cierre de escuelas y pequeños negocios, el uso de mascarillas y el confinamiento prolongado.

Los funcionarios de salud pública suelen engañar al pueblo estadounidense mediante mensajes contradictorios, reacciones precipitadas y falta de transparencia. Lo más grave es que el gobierno federal demonizó los tratamientos alternativos y desacreditó narrativas como la de la fuga de laboratorio, en un vergonzoso intento de coaccionar y controlar las decisiones de salud de la población La Casa Blanca



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