Lidera la capital casos de Covid registrados en 2026

LA CIUDAD de México se mantiene como la entidad con el mayor número de casos confirmados de Covid-19 en el país durante 2026, al acumular 265 contagios, de acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Salud (Ssa), elaborado con datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER).

En la última semana reportada, la capital del país concentró 64 casos confirmados, seguida del Estado de México, con 13; Puebla y Jalisco, con ocho cada uno, y Guanajuato, con siete. En el acumulado anual, la CDMX registra 265 casos, de los cuales 123 corresponden a hombres y 142 a mujeres. Le siguen el Estado de México, con 73 casos (35 hombres y 38 mujeres), e Hidalgo, con 72 contagios (26 hombres y 46 mujeres).

En contraste, Baja California, Campeche, Colima y Guerrero no han reportado casos confirmados de la enfermedad durante 2026 bajo este sistema de vigilancia.

La Ssa precisó que las cifras corresponden exclusivamente a casos confirmados por laboratorio mediante la prueba RT-PCR, detectados en las Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria Viral (USMER) e integrados al sistema SISVER, por lo que los datos reflejan únicamente los contagios identificados a través de este esquema de vigilancia epidemiológica.

LLEGÓ PARA QUEDARSE ı Foto: Especial

Ayer, la dirigencia del PAN en la capital hizo un llamado urgente a las autoridades sanitarias para intensificar las medidas contra Covid-19, tras reportarse un incremento significativo en el número de contagios al finalizar la justa mundialista.

Luisa Gutiérrez, líder local del partido, advirtió que es prioritario actuar para evitar que la capital enfrente una crisis similar al descontrol pandémico de años previos. Por ello, solicitó al Gobierno central que no se relaje la vigilancia y que se asegure el abasto de dosis para la vacunación, así como la disponibilidad de infraestructura hospitalaria para quienes presenten cuadros graves.

Por su parte, el secretario general del PAN capitalino, Héctor Barrera, instó a las administraciones de las alcaldías a implementar estrategias locales que garanticen la entrega de insumos sanitarios y la difusión de información preventiva necesaria para frenar la cadena de transmisión entre la población.