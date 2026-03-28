Nueva variante BA.3.2 de COVID-19: Síntomas, qué tan peligrosa es y todo lo que se sabe

BA.3.2: esto es lo que se sabe de la nueva variante de COVID-19

La aparición de la variante BA.3.2 del COVID-19 ha comenzado a generar interés en la comunidad científica y en autoridades sanitarias a nivel internacional. Aunque por ahora su presencia es limitada, especialistas mantienen vigilancia debido a su alto número de mutaciones.

Esta subvariante forma parte de la familia de Ómicron, la cual ha dominado la pandemia en los últimos años, caracterizándose por una alta transmisibilidad pero, en general, menor gravedad en comparación con variantes previas.

COVID-19 en Mexico ı Foto: Especial

¿Qué es la variante BA.3.2 y por qué está bajo monitoreo?

La BA.3.2 es una subvariante del virus SARS-CoV-2 que fue identificada inicialmente en África y posteriormente detectada en distintos países.

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) la han colocado en la categoría de “variante bajo monitoreo”, lo que implica seguimiento constante, aunque sin considerarla actualmente como una amenaza de alto riesgo.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es que esta variante presenta decenas de mutaciones en la proteína spike, la parte del virus que le permite ingresar a las células humanas. Este factor podría influir en su capacidad de transmisión o en una posible evasión parcial de la inmunidad.

Síntomas de la nueva variante BA.3.2

Hasta el momento, no se han identificado síntomas exclusivos de BA.3.2. Los casos reportados presentan manifestaciones similares a otras variantes recientes de COVID-19, especialmente de Ómicron.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Fiebre

Tos

Dolor de garganta

Cansancio o fatiga

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Congestión nasal

En algunos pacientes también se han reportado síntomas menos frecuentes como pérdida del olfato o gusto, sudoración nocturna o cuadros respiratorios leves. Como en variantes anteriores, también pueden presentarse casos asintomáticos.

Nuevamente se observa en algunos medios que hablan sobre una "nueva variante" de Covid-19, la realidad es que la BA.3.2 ya se había reportado desde 2024 y ya también había sido clasificada como VUM por la OMS,); ahora que ha retomado algunos titulares aquí está lo que sabemos: pic.twitter.com/5oKSgTaIfE — Rafa Fonoy 👨‍⚕️🩺 (@rafoji) March 28, 2026

¿Es más contagiosa o más peligrosa?

Hasta ahora, la evidencia disponible sugiere que BA.3.2 podría tener mayor capacidad de transmisión, aunque esto aún se encuentra en estudio. Sin embargo, no existen datos concluyentes que indiquen que provoque enfermedad más grave.

Especialistas coinciden en que, pese a sus múltiples mutaciones, no se ha observado un incremento en hospitalizaciones o mortalidad asociado directamente a esta variante.

¿Funcionan las vacunas contra BA.3.2?

Las vacunas actuales continúan siendo una herramienta clave. Aunque algunas mutaciones podrían reducir parcialmente la protección contra el contagio, la evidencia indica que siguen siendo efectivas para prevenir casos graves, hospitalizaciones y muertes.

Por ello, las recomendaciones sanitarias no han cambiado: mantener esquemas de vacunación actualizados y reforzar medidas básicas de prevención.

Estados Unidos intensifica lucha anti-COVID y avala dos vacunas de refuerzo para combatir subvariantes de Ómicron. ı Foto: larazondemexico

¿Dónde se ha detectado esta variante?

La BA.3.2 ha sido identificada en diversos países de América, Europa y otras regiones. No obstante, su presencia sigue siendo baja en comparación con otras variantes circulantes, por lo que no se considera dominante hasta el momento.

¿Debemos preocuparnos?

El panorama actual es de vigilancia, no de alarma. Las autoridades sanitarias continúan monitoreando su evolución, mientras que expertos insisten en que el riesgo principal sigue siendo la relajación de medidas preventivas.

Mantener hábitos como el lavado de manos, ventilación de espacios y atención a síntomas sigue siendo fundamental.

Finalmente, la variante BA.3.2 representa una nueva evolución del COVID-19 dentro de la familia Ómicron. Aunque presenta características que justifican su seguimiento, no hay evidencia hasta ahora de que sea más peligrosa que otras variantes recientes.

El llamado de especialistas es claro: mantenerse informados, vacunados y atentos, sin caer en alarmismo.

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MSL