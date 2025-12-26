¿Qué es el virus MERS-CoV por el que la OMS reportó muertes este 2025? | SÍNTOMAS

Esto sabemos del virus MERS-CoV por el que la OMS emitió recomendaciones.

Hace cinco años, en México y el mundo vivimos una de las emergencias sanitarias más graves de la época contemporánea: la pandemia de COVID-19, que se extendió por prácticamente todos los países y dejó millones de muertos.

Desde entonces, autoridades sanitarias del mundo mantienen una vigilancia más estricta sobre nuevas enfermedades respiratorias, o mutaciones de las cepas conocidas, en espera de actuar ante una eventual posible nueva epidemia o pandemia.

Así, en los últimos años, desde que se terminó la pandemia de COVID-19, la prensa internacional ha informado sobre casos de enfermedades como la mpox, el virus Coxsackie o la influenza H3N2, conocida como “supergripe”. Aunque ninguna de ellas ha resultado en una emergencia mayor, sí han provocado algunos estados de alarma entre autoridades locales.

Ahora, de cara al fin del año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que, junto a estas enfermedades, en este 2025 también fue relevante la reaparición del virus MERS-CoV, que provocó muertes. Esto dijo la autoridad sanitaria.

¿Qué es el virus MERS-CoV por el que alertó la OMS?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un informe sobre la presencia del virus MERS-CoV en algunos países, lo cual marcó la agenda sanitaria este 2025.

Pero ¿qué es el MERS-CoV? Este virus también es conocido como coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Es un virus zoonótico (es decir, originado en animales con capacidad de transmitirse a humanos) que causa enfermedad respiratoria grave.

El virus afecta las vías respiratorias y puede llevar a neumonía o fallo multiorgánico. Se transmite principalmente por contacto con animales infectados. También es posible el contagio de persona a persona, aunque es raro fuera de cuidados intensivos.

Su tasa de mortalidad es de 30 a 40 por ciento en casos graves, especialmente en personas con comorbilidades.

¿Cuáles son los síntomas del MERS-CoV?

Entre los síntomas por contagio del MERS-CoV se encuentran:

Fiebre alta

Tos seca

Dificultad para respirar

Diarrea

Náuseas

Vómitos

Dolor abdominal

Insuficiencia renal

Tos con sangre

Estos síntomas suelen aparecen entre 2 y 14 días después de la exposición, aunque no todos los casos son graves; algunos pacientes presentan síntomas leves o son asintomáticos.

¿Qué dijo la OMS sobre el MERS-CoV?

Sin embargo, no es tan grave como parece. La OMS detalló que, en 2025, solo se registraron 19 casos, de los cuales cuatro derivaron en muerte. De los 19 contagios, 17 fueron en Arabia Saudita, mientras que otros dos se registraron en Francia, y estuvieron relacionados con viajes al Medio Oriente.

Aunque no representa un panorama sanitario grave, la OMS llamó a no desestimar que este virus sigue en circulación, y a tomar medidas si se viaja a la región donde se han detectado contagios.

