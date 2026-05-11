Bolivia suspende juicio de Evo Morales y ordena capturarlo, tras inasistencia a audiencia

Evo Morales, expresidente de Bolivia, en una entrevista con AP en Chapare, en 2025.

La justicia de Bolivia suspendió el juicio contra el expresidente Evo Morales, después de que este no se presentara al Tribunal, por lo cual lo declaró “en rebeldía” y ordenó capturarlo.

Este lunes se llevaría a cabo la audiencia inicial del juicio contra Morales por el caso de presunta trata agravada de personas. No obstante, el expresidente no se presentó.

Evo Morales, junto con simpatizantes, festejan la primera victoria electoral del expresidente en 2005, en un evento celebrado en diciembre de 2024. ı Foto: Reuters

Por lo anterior, el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija declaró a Evo Morales “en rebeldía” o en desacato judicial, y ordenó la suspensión del juicio hasta que el exmandatario comparezca voluntariamente o sea detenido por la Policía boliviana.

Evo Morales es acusado por presuntamente haber participado en delitos de trata agravada de personas y tráfico de menores.

No obstante, la defensa del expresidente ha argumentado fallas en el proceso y “persecución política”. Sobre la ausencia de Morales a la audiencia, el abogado Wilfredo Chávez acusó que la notificación al expresidente fue irregular.

🇧🇴El juicio contra Evo Morales por presunta trata agravada de personas fue suspendido en Bolivia; ordenan su captura.



Un tribunal lo declaró en rebeldía por no presentarse al inicio del proceso.



La causa permanecerá detenida hasta que el expresidente comparezca ante la Justicia… pic.twitter.com/r1uHe7MNMB — Azucena Uresti (@azucenau) May 11, 2026

Lo anterior, explicó, debido a que no fue citado personalmente, sino mediante edictos judiciales y notificaciones digitales.

Acusan a Evo Morales de trata agravada de personas y tráfico de menores

Evo Morales, quien fue presidente de Bolivia de 2006 a 2019, es acusado por las autoridades de su país por presuntamente haber participado en delitos de trata agravada de personas y tráfico de menores.

La Fiscalía aseguró contar con más de 170 pruebas o elementos probatorios para sustentar la acusación contra el exmandatario. Por lo anterior, a Morales se le ha impuesto una orden de captura y una restricción migratoria para impedir que salga del país.

Evo Morales, expresidente de Bolivia. ı Foto: Reuters

El caso fue abierto inicialmente en 2020, un año después de la salida de Morales del poder, durante el gobierno interino de Jeanine Áñez, luego de la filtración de imágenes y mensajes que presuntamente involucraban al expresidente en los citados delitos.

Después, tras la llegada al poder de Luis Arce, exaliado de Evo Morales, la investigación fue nuevamente archivada.

Ahora, el caso ha revivido, pero las autoridades no han logrado avanzar en el mismo debido a que Morales ha faltado en diversas ocasiones a sus audiencias.

Defensa de Morales acusa “persecución política”

La inasistencia de Evo Morales a sus audiencias responde a que el expresidente y su defensa han asegurado que la investigación responde a un caso de “persecución política” sin pruebas suficientes.

A propósito, reportes judiciales recuperados por medios locales, aseguran que Evo Morales permanece oculto desde octubre de 2024 en la región de Chapare, en Cochabamba, uno de sus principales bastiones políticos y sindicales.

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