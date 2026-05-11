¿Cuál es el avance del Hantavirus hoy 11 de mayo y a qué países ha llegado?

Luego de que se confirmaran casos de hantavirus en un crucero del Atlántico, la información sobre lo que ha ocurrido con estos contagios ha sido actualizada constantemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS informó que los hantavirus son un tipo de virus zoonóticos que infectan a roedores, y estos en ocasiones pueden transmitir dicha enfermedad en los humanos, llegando a provocar enfermedades graves y en ocasiones la muerte.

Para determinar la gravedad del hantavirus existen varios factores, pues está relacionado con el tipo de virus que se contrae, y este corresonde a la ubicación geográfica.

En américa el hantavirus puede derivar en el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH, por sus siglas en inglés); mientras que en Europa y Asia este puede causar fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR, por sus siglas en inglés).

El hantavirus es una infección poco común, y tiene una tasa de mortalidad de entre el 1 y el 15 por ciento en Asia y en Europa; mientras que en el continente americano tiene una tasa de letalidad del 50 por ciento.

El barco MV Hondius zarpó a las 19:00 horas de este lunes desde Tenerife, España, hacia Países Bajos, luego de que 94 personas fueran desembarcadas.

Las personas fueron trasladadas en ocho vuelos distintos; y se tienen programados dos vuelos adicionales que saldrán más tarde con 21 personas hacia Países Bajos, y 6 personas hacia Australia.

LIVE from Tenerife: Media update on disembarkation of passengers and crew from MV Hondius. #hantavirus https://t.co/0YuVn8KOpW — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 11, 2026

Avance del Hantavirus hoy 11 de mayo

Este lunes 11 de mayo la responsable de Comunicación en Situaciones de Emergencia Sanitaria, Nyka Alexander; y el Dr. Oliver le Polain jefe de la Unidad de Epidemiología y Análisis para la Respuesta de la OMS realizaron una transmisión en vivo con la actualización del hantavirus.

Precisaron que ninguno de los pasajeros del crucero han estado viajando en vuelos comerciales, y que el último conteo de posibles casos se encuentra en 9, de los cuales 7 ya han sido confirmados.

El último caso confirmado es el de una persona de origen francés, y este caso fue comunicado por el Ministerio de Salud y Acceso a los Cuidados de Francia; mientras que se cuenta con el reporte de un posible caso que se encuentra inconcluso y no fue tomado en cuenta en la cifra de este lunes.

Mientras que el Dr. Matteo Nocci, del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (MPCUE) informó desde la isla española de Tenerife que se están coordinando con las autoridades de España, y se han focalizado en la repatriación de los pasajeros del crucero.

Actualización de la OMS sobre el hantavirus ı Foto: Captura de pantalla

Se informó que durante los próximos días e inclusive semanas se podrían ver nuevos casos de hantavirus, por lo que se debe mantener una vigilancia activa en las personas que pudierone estar expuestas, pues los síntomas pueden aparecer incluso seis semanas después.

Apuntaron que la principal recomendación para los pasajeros del crucero es mantenerse aislados en lugares donde no tengan contacto con otras personas, pues durante los primeros días y meses los hantavirus son más contagiosos.

Asimismo, Oliver le Polain precisó que la recomendación de una cuarentena; aunque se sepa que no todas las personas del crucero se contagiaron de hantavirus, es debido a que los síntomas iniciales son difíles de reconocer antes de convertirse en síntomas más graves.

Los países en los que se han confirmado casos de hantavirus hasta este 11 de mayo son:

Países Bajos

Reino Unido

Alemania

Suiza

Francia

Estados Unidos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.