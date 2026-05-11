¿Qué es el norovirus detectado en el crucero Caribbean Princess y cuáles son los SÍNTOMAS?

Más de 100 pasajeros del buque Caribbean Princess se contagiaron de norovirus en un brote registrado en su más reciente viaje, desde y hacia las costas de Florida, Estados Unidos. Aunque no se registraron muertos por este caso, sí generó alarma debido a su cercanía con otros similares.
Como reportaron medios internacionales, el viaje del crucero Caribbean Princess, que comenzó el 28 de abril y terminó el 11 de mayo, terminó en pánico cuando se registraron contagios de norovirus en 102 de los tres mil 116 pasajeros, y en 13 de los mil 131 miembros de la tripulación.
La tripulación reforzó las medidas de emergencia, mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que investigan el brote. Pero ¿qué es el norovirus? Esto sabemos.
Brote de norovirus en crucero Caribbean Princess enfermó a 100 personas: esto sabemos
¿Qué es y cuáles son los SÍNTOMAS del norovirus que causó brote en Caribbean Princess?
El norovirus (de nombre científico Norovirus norwalkense) es un patógeno que provoca enfermedad gastrointestinal. Aunque no es común que provoque enfermedad grave ni muerte, sí puede ser causa de deshidratación y otros problemas de salud.
Los síntomas más comunes del norovirus son:
- Diarrea
- Vómito
- Náuseas
- Dolor abdominal
- Deshidratación (en casos graves)
De acuerdo con los CDC, el norovirus se puede transmitir:
- Por contacto con personas infectadas
- Mediante alimentos o agua contaminadas
- Mediante contacto con superficies
De acuerdo con datos citados en los reportes, al año se estiman aproximadamente 685 millones de casos. Es responsable de aproximadamente el 18 por ciento de todos los casos de enfermedad diarreica aguda.
Expertos coinciden en que es una enfermedad de corta duración, pero altamente contagiosa.
¿Cómo evitar contagios de norovirus?
De acuerdo con los CDC y otros expertos en salud, las medidas preventivas para evitar un contagio de norovirus son las mismas que la mayoría de otras enfermedades virales, entre ellas:
- Lavado frecuente de manos
- Uso de desinfectante
- Evitar contacto con personas enfermas
¿Por qué hay tantos brotes infecciosos en cruceros recientemente?
El reciente brote de norovirus en el Caribbean Princess ocurre en medio de otros similares, como el de hantavirus en el MV Hondius. Más allá del pánico, expertos han explicado el fenómeno por diversos factores que ocurren en cruceros, entre ellos:
- espacios reducidos
- contacto cercano entre pasajeros
- superficies compartidas
- consumo colectivo de alimentos
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