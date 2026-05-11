¿Qué es el norovirus detectado en el crucero Caribbean Princess y cuáles son los SÍNTOMAS?

Esto se sabe del norovirus, enfermedad que provocó brote en crucero Caribbean Princess.

Más de 100 pasajeros del buque Caribbean Princess se contagiaron de norovirus en un brote registrado en su más reciente viaje, desde y hacia las costas de Florida, Estados Unidos. Aunque no se registraron muertos por este caso, sí generó alarma debido a su cercanía con otros similares.

Como reportaron medios internacionales, el viaje del crucero Caribbean Princess, que comenzó el 28 de abril y terminó el 11 de mayo, terminó en pánico cuando se registraron contagios de norovirus en 102 de los tres mil 116 pasajeros, y en 13 de los mil 131 miembros de la tripulación.

🚢🦠 Brote de norovirus en el crucero Caribbean Princess enfermó a más de 100 personas 😷⚠️https://t.co/KXMTrcffMx — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 11, 2026

La tripulación reforzó las medidas de emergencia, mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que investigan el brote. Pero ¿qué es el norovirus? Esto sabemos.

¿Qué es y cuáles son los SÍNTOMAS del norovirus que causó brote en Caribbean Princess?

El norovirus (de nombre científico Norovirus norwalkense) es un patógeno que provoca enfermedad gastrointestinal. Aunque no es común que provoque enfermedad grave ni muerte, sí puede ser causa de deshidratación y otros problemas de salud.

🇺🇸 | Al menos 115 personas (102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación) se han enfermado a bordo de un crucero por un brote de norovirus tras zarpar de Florida (Estados Unidos).



El buque, operado por Princess Cruises y con más de 3.000 pasajeros, será sometido a una… pic.twitter.com/TmvcPqCgH8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 9, 2026

Los síntomas más comunes del norovirus son:

Diarrea

Vómito

Náuseas

Dolor abdominal

Deshidratación (en casos graves)

De acuerdo con los CDC, el norovirus se puede transmitir:

Por contacto con personas infectadas

Mediante alimentos o agua contaminadas

Mediante contacto con superficies

De acuerdo con datos citados en los reportes, al año se estiman aproximadamente 685 millones de casos. Es responsable de aproximadamente el 18 por ciento de todos los casos de enfermedad diarreica aguda.

Over 100 people have been affected by a norovirus outbreak aboard the Caribbean Princess cruise on a voyage that started in late April, a CDC report says.



102 of 3,116 passengers (3.3%) and 13 of 1,131 crew members (1.2%) were reported ill, with symptoms including diarrhea and… pic.twitter.com/Fp5UUxXIAY — Fox News (@FoxNews) May 9, 2026

Expertos coinciden en que es una enfermedad de corta duración, pero altamente contagiosa.

¿Cómo evitar contagios de norovirus?

De acuerdo con los CDC y otros expertos en salud, las medidas preventivas para evitar un contagio de norovirus son las mismas que la mayoría de otras enfermedades virales, entre ellas:

Lavado frecuente de manos

Uso de desinfectante

Evitar contacto con personas enfermas

¿Por qué hay tantos brotes infecciosos en cruceros recientemente?

El reciente brote de norovirus en el Caribbean Princess ocurre en medio de otros similares, como el de hantavirus en el MV Hondius. Más allá del pánico, expertos han explicado el fenómeno por diversos factores que ocurren en cruceros, entre ellos:

espacios reducidos

contacto cercano entre pasajeros

superficies compartidas

consumo colectivo de alimentos

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