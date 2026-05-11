Brote de norovirus en crucero Caribbean Princess enfermó a 100 personas: esto sabemos

Esto se sabe el brote de norovirus que dejó más de 100 contagiados en el crucero Caribbean Princess.

En medio del pánico por los casos de hantavirus registrados en el buque MV Hondius que arribó a Tenerife, España, se registró un nuevo brote, ahora de norovirus, en el crucero Caribbean Princess, en un viaje que zarpó desde Florida, Estados Unidos.

Medios internacionales reportaron que el brote se registró en el más reciente viaje del crucero, el cual comenzó el 28 de abril desde Port Everglades, en Fort Lauderdale, Florida, y terminó este 11 de mayo, con su regreso al Puerto Cañaveral, en la misma ciudad.

Aspecto del crucero Caribbean Princess. ı Foto: Wikimedia

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), durante el viaje, 102 de los tres mil 116 pasajeros presentaron síntomas. También lo hicieron 13 de los mil 131 miembros de la tripulación.

Según lo que reportaron los pasajeros infectados a las autoridades, presentaron síntomas como diarrea y vómito, además de náuseas y dolor abdominal.

Ante el brote, la tripulación implementó medidas de contención, entre ellas aislamiento de pasajeros y empleados enfermos, incremento de limpieza y desinfección y refuerzo de la sanitización en áreas comunes.

Over 100 people have been affected by a norovirus outbreak aboard the Caribbean Princess cruise on a voyage that started in late April, a CDC report says.



102 of 3,116 passengers (3.3%) and 13 of 1,131 crew members (1.2%) were reported ill, with symptoms including diarrhea and… pic.twitter.com/Fp5UUxXIAY — Fox News (@FoxNews) May 9, 2026

Asimismo, se canceló una escala programada en Nassau, Bahamas, después de que autoridades portuarias rechazaran permitir el desembarco por precaución sanitaria.

Mientras que, tras su llegada de vuelta a Florida, el Caribbean Princess fue sometido a una limpieza y desinfección integral antes de su siguiente viaje, programado para la tarde de este mismo 11 de mayo.

El brote es investigado por el Programa de Saneamiento de Buques de los CDC y, hasta el momento, se desconoce el origen del mismo, ni se tiene información sobre el posible caso índice.

No es el primer brote de norovirus en meses recientes

Los CDC informaron que este reciente brote ocurre es el cuarto episodio de un brote gastrointestinal relacionado con cruceros reportado en el año.

🇺🇸 | Al menos 115 personas (102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación) se han enfermado a bordo de un crucero por un brote de norovirus tras zarpar de Florida (Estados Unidos).



El buque, operado por Princess Cruises y con más de 3.000 pasajeros, será sometido a una… pic.twitter.com/TmvcPqCgH8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 9, 2026

El caso ocurre tan solo unas semanas después de otro brote de norovirus, esta vez en el crucero Star Princess, propiedad de Princess Cruises, también dueño del Caribbean Princess.

El mismo ocurrió en marzo, donde 141 pasajeros y 52 tripulantes enfermaron. El barco había recorrido el Caribe, Honduras, Belice y la Riviera Mexicana.

Asimismo, ocurre días después del pánico global por el brote de hantavirus registrado en el MV Hondius, que arribó a Tenerife, España, el domingo, el cual provocó seis contagios.

Mientras que autoridades sanitarias aseguraron que los contagios de este tipo son comunes en cruceros, debido a los espacios reducidos, el contacto cercano entre pasajeros, las superficies compartidas y el consumo colectivo de alimentos.

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