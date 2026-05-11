Sin riesgo de que el Hantavirus provoque una nueva pandemia

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El brote de hantavirus registrado en un crucero de lujo que dejó tres muertes no pone en riesgo a la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud que sigue muy de cerca los posibles contagios de este virus.

La OMS ha sido muy clara respecto al brote de hantavirus, no es el inicio de una nueva pandemia y por ningún motivo debe compararse con lo que sucedió con el COVID-19.

A pesar de que ya se han confirmado seis casos de hantavirus y que aún podrían registrarse nuevas infecciones por el largo periodo de incubación del virus, el organismo internacional muestra tranquilidad ante los riesgos de contagio.

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La clave para descartar una nueva pandemia es que a diferencia del SARS-CoV-2, el hantavirus no se transmite de la misma manera que los coronavirus, porque necesita de un contacto mucho más cercano.

Este fin de semana comenzó el desembarco en España de los pasajeros que permanecen aislados en el crucero. Una acción necesaria que ha desatado polémica a pesar de que las autoridades europeas aseguran que no pone en riesgo a la población del continente.

Dentro del crucero MV Hondius viajaban 14 españoles, 13 eran pasajeros y otro miembro de la tripulación, que fueron trasladados al hospital Gómez Ulla de Madrid para cumplir una cuarentena hasta confirmarse que no están infectados con el virus.

Como en el caso de los españoles, los demás pasajeros que se mantienen asintomáticos serán trasladados a sus países de origen, en donde seguirán protocolos sanitarios similares para evitar más contagios.

La delicada operación de traslado de pasajeros y tripulantes en las Islas Canarias la sigue muy de cerca la Organización Mundial de la Salud, al grado que el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó el sábado a Tenerife para supervisar el desembarco del crucero.

El funcionario aseguró que España está preparada para esta operación sanitaria y recalcó que “el riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo”.

A pesar de que el director de la OMS reconoció que la cepa del hantavirus que apareció en el crucero, del cual no se tiene vacuna, es grave, aseguró que el riesgo para la población canaria es bajo.

La solicitud de la OMS para desembarcar a los pasajeros del crucero en el puerto español ha dejado momentos de enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. Ante este panorama el presidente de España dijo en un mensaje en redes sociales que la decisión de recibir a la embarcación “es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional”.

Los pasajeros del crucero MV Hondius serán tratados como contactos de alto riesgo hasta el final y pasarán por periodos de cuarentena en sus países de origen; las autoridades sanitarias recalcan que no es un riesgo para la población mundial que recuerda los fantasmas de la pandemia ante un virus que debe ser detectado y estudiado para evitar nuevos contagios.