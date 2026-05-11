La confusión y la ocurrencia

La confusión que provocó la decisión de la SEP de cambiar el calendario escolar sin haberla discutido vino a evidenciar la forma en que es dirigida la educación.

No sólo es un asunto de fechas, en el fondo los cuestionamientos alcanzan diferentes áreas de la educación, la cual ha entrado en un proceso de confusión sin que de fondo haya un mecanismo evaluativo que pase por toda la educación.

No se puede desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje a imagen y semejanza del régimen. En lugar de ensanchar el conocimiento se han dedicado a particularizarlo, como si el pensamiento que no concuerda con el proyecto del Gobierno no merezca ser parte de un proceso educativo, reflexivo y formativo.

La justificada polémica por los libros de texto no ha sido superada. Es necesaria una evaluación en el corto plazo para saber qué resultados está dando en la formación educativa nacional. La defensa que se hizo de los libros resultó carente de bases, porque en buena medida se fundamentó en un proceso de ideologización, más que en la formación educativa que le diera desde pequeños a los estudiantes una visión global del mundo en el que viven, no sólo el que viven en su país.

Una gran cantidad de escuelas está bajo condiciones adversas. El problema va desde los edificios mismos hasta el material para trabajar. No se le puede enseñar a los estudiantes a usar una computadora sin ella y no es fácil para las familias adquirirlas.

Hay temas que se tienen que estar discutiendo sistemáticamente. Si bien en muchos casos los viernes últimos de mes de carga administrativa las y los maestros, junto con el personal administrativo de las escuelas, se revisan y evalúan cómo van las cosas en la formación educativa, en muchos casos no lo pueden hacer, porque tienen que estar resolviendo problemas que tienen las escuelas en cuanto a su funcionamiento.

No tienen bases las razones que se esgrimen para cambiar el calendario escolar. Hablar del calor y del Mundial como la base para tomar la decisión no pasa por el razonamiento ni la planeación. No es la primera vez que hace tanto calor en el país y no es la primera vez que hay un Mundial en México. Es más, la experiencia con los partidos fue en otras ocasiones entre divertida y juguetona para los estudiantes el poder ver los juegos por televisión en sus escuelas. Se dio un proceso integrador que de otra manera difícilmente se podía presentar.

Lo que es preocupante es el hecho de que se tome una determinación sin consultar a quienes componen el proceso educativo y con bases tan confusas.

Parece más una ocurrencia para que la CNTE no se movilice, para que la gente no salga a la calle, —con eso de que quieren que nos quedemos en nuestras casas para que no nos vean los visitantes—, y en una de ésas también para lanzar un distractor en medio de tantos problemas que riesgosamente se han venido sumando a lo largo ya de varios meses.

A lo que está pasando, se sumó que, a la mañana siguiente de la decisión del titular de la SEP, la Presidenta en la mañanera convocó a una consulta para tomar una decisión. Resulta que siendo así se toman las decisiones y luego se consultan.

A pesar de lo que dijo la mandataria, el secretario insistió en que el 5 de junio terminaría el año lectivo hasta que por fin en la tarde se dijo que hoy se tomaría la decisión. No hay de otra que pensar que pareciera que cayeron en cuenta de lo que dijo la Presidenta hasta la tarde del viernes.

No se pueden tomar decisiones a la ligera. La reacción de los padres y madres de familia, de los maestros y en general de los ciudadanos es la mejor prueba de que tuvieron que cambiar la ocurrencia del viernes.

RESQUICIOS.

La renuncia del director del IPN no acaba con su crisis. El Poli trae problemas de tiempo atrás que pasan por presupuesto, por el desdén al Canal 11, y la lucha de grupos que se quieren apoderar de la institución. Un mecanismo para resolver muchos de los problemas es otorgarle la autonomía.