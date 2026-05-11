› ¿Otra de José Ramón López Beltrán?

Vaya revuelo el que estaba empezando a causar anoche una serie de fotografías presuntamente de José Ramón López Beltrán, quien habría realizado unas compras en una joyería Cartier del centro comercial La Isla, en Cancún. Las fotografías han sido difundidas por el periodista Jorge García Orozco, quien ha realizado diversas investigaciones relacionadas con el patrimonio de políticos. “Me dice la fuente que salió con 4 bolsas, pagó con una tarjeta BBVA azul y con cash”, refirió el comunicador ayer en sus redes. De confirmarse lo que revelan las imágenes, se trataría de un caso más, de los que se van agregando día con día, que daría cuenta de lo complejo que resulta para algunos integrantes de la Cuarta Transformación, en este caso el hijo del expresidente López Obrador, abrazar los preceptos de la austeridad republicana y la pobreza franciscana. Porque está más que claro, nos señalan, que cada quien puede hacer con su dinero legítimamente ganado lo que guste. El problema resulta del hecho de que la mayor parte de los que conforman el movimiento no tienen acceso a ese nivel de vida. Ahí el dato.

› Inzunza aparece… en redes

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Y el que no quiso desaprovechar la ocasión de reaparecer, al menos en las benditas redes en ocasión del Día de la Madre, fue Enrique Inzunza, el senador morenista requerido por la justicia de Estados Unidos por presuntamente tener narconexos con el Cártel de Sinaloa. El legislador, nos cuentan, subió una fotografía al lado de su mamá poniendo como sitio de ubicación el poblado de Batequitas, en el municipio de Badiraguato. En la imagen escribió la leyenda “Aquí, donde mi madre me trajo al mundo. Sea tuya la bienaventuranza, hoy y siempre”. En días pasados, se había puesto en duda su paradero, tras conocerse su decisión de —aún sin pedir licencia—ausentarse de las sesiones de la Comisión Permanente para, según refirió, “no ofrecer a la derecha conservadora un espectáculo indigno”. El caso es que por lo pronto ya se le volvió a ver en una foto que, por cierto, acompañó con una canción que dice: “Dame por Dios, tu bendición, oh madre mía, adorada. Y yo a tus pies pido perdón, por lo que tanto he sufrido. A donde estás, en la mansión, una mirada te pido. Madre querida, ruega por mí al Creador”. Qué tal.

› Quizá no hay mucho que esperar

Nos hacen ver que quizá no haya mucho que esperar de la reunión que los secretarios de Educación de los estados y el federal tendrán el día de hoy. Sobre todo, porque el sindicato de maestros, cuyo líder, Alfonso Cepeda, es morenista, no tendría otra alternativa que convalidar la decisión de acortar el ciclo escolar que ya anunció el secretario de Educación, Mario Delgado, y que se justificó con la realización del Mundial —muy pocos se creen que sea por el calor—. Ya el fin de semana Cepeda planteó como alternativa solamente que el siguiente ciclo empiece antes de lo esperado —mencionó 7 o 14 de agosto y por ahí iría la cosa—. No son pocas las voces que conocen de pedagogía y, sobre todo, de los planes y programas de estudio en educación básica para quienes la cosa no es tan sencilla. No se trata sólo de reponer horas-clase, sino de cuestiones de continuidad relacionada con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si es así, de cualquier manera muchos padres de familia estarán obligados a buscar quién les cuide a sus hijos en el mes del Mundial. Pendientes.

› Ecos de la visita de Ayuso

Y sigue dando de que hablar la visita —que como es sabido tuvo una conclusión anticipada— de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México. Y es que resulta que ahora se conoció una carta de disculpa que envió la coalición de izquierdas Más Madrid a la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Ayuso suele utilizar sus viajes para difundir una visión del mundo y la historia que no escatima en provocaciones gratuitas, insultos y bulos, en lo que sólo sus medios afines llaman batalla cultural”, refieren en la misiva, en la que también acusan a la política del Partido Popular de “pagar” para la “simulación de reconocimientos”. No escatima en frontalidad el escrito firmado por Manuela Bergerot, nos hacen ver, pues, en éste se advierte también: “Vemos con bochorno el ridículo perpetrado por la presidenta de mi Comunidad”. Afirman que simula una agenda internacional para disfrutar de viajes pagados con dinero público con fines vacacionales, de agenda ideológica o directamente de promoción de negocios privados”. Uf.

› Amistad con Rocha

Y hablando de Sinaloa, casi dos semanas después de que el gobierno estadounidense lanzó la acusación de narcotráfico en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el senador Gerardo Fernández Noroña no pudo más y confesó su amistad con el ahora mandatario con licencia. Atribuyó los señalamientos a un “golpeteo” para dañar electoralmente al oficialismo. “Hasta ahora todo muestra una injerencia en el proceso electoral de 2027, una intención de debilitar a nuestro movimiento, de tensar las cosas en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio, que es una forma que utiliza el gobierno de Estados Unidos para tratar de sacar raja. A estas alturas, está claro que fue golpeteo político”, aseguró. Y sus inferencias apuntaron a la resolución de un caso que a la FGR le llevará varias semanas o meses. “Yo conozco dónde vive actualmente. No voy a negar la relación de amistad que mantengo con el gobernador con licencia. Y, pues, justo hace dos o tres fines de semana (…) estuve ahí, en su casa, que es la casa de un profesor universitario, lo he insistido. Ahora sí que no tiene ningún rasgo de dinero”. Fue lo que dijo.

› Informe sobre desapariciones

Y nos piden no perder de vista el informe que este día presentará la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrea Pochak, sobre el caso de las desapariciones en el país. La funcionaria es relatora para México y todo parece indicar que las autoridades federales de nuestro país —quizá tanto como colectivos de derechos humanos y madres buscadoras— estarán pendientes de lo que dicho informe contenga. De ello dio cuenta el Gobierno federal en un comunicado en el que señala que “en congruencia con la política de apertura del Gobierno mexicano con los organismos internacionales de derechos humanos, en la presentación participarán el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa”. Se tiene previsto que en el acto que se llevará a cabo en la Ciudad de México se den a conocer hallazgos, objetivos, metodología y recomendaciones de la CIDH en la materia, y que a partir de eso se plantee la intención de fortalecer la cooperación entre el Estado mexicano y el organismo interamericano para atender el fenómeno de las desapariciones en el país. Así que por lo pronto, atentos.