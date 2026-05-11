› ¿Otra de José Ramón López Beltrán?

Vaya revuelo el que estaba empezando a causar anoche una serie de fotografías presuntamente de José Ramón López Beltrán, quien habría realizado unas compras en una joyería Cartier del centro comercial La Isla, en Cancún. Las fotografías han sido difundidas por el periodista Jorge García Orozco, quien ha realizado diversas investigaciones relacionadas con el patrimonio de políticos. “Me dice la fuente que salió con 4 bolsas, pagó con una tarjeta BBVA azul y con cash”, refirió el comunicador ayer en sus redes. De confirmarse lo que revelan las imágenes, se trataría de un caso más, de los que se van agregando día con día, que daría cuenta de lo complejo que resulta para algunos integrantes de la Cuarta Transformación, en este caso el hijo del expresidente López Obrador, abrazar los preceptos de la austeridad republicana y la pobreza franciscana. Porque está más que claro, nos señalan, que cada quien puede hacer con su dinero legítimamente ganado lo que guste. El problema resulta del hecho de que la mayor parte de los que conforman el movimiento no tienen acceso a ese nivel de vida. Ahí el dato.

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