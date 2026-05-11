› Quizá no hay mucho que esperar

Nos hacen ver que quizá no haya mucho que esperar de la reunión que los secretarios de Educación de los estados y el federal tendrán el día de hoy. Sobre todo, porque el sindicato de maestros, cuyo líder, Alfonso Cepeda, es morenista, no tendría otra alternativa que convalidar la decisión de acortar el ciclo escolar que ya anunció el secretario de Educación, Mario Delgado, y que se justificó con la realización del Mundial —muy pocos se creen que sea por el calor—. Ya el fin de semana Cepeda planteó como alternativa solamente que el siguiente ciclo empiece antes de lo esperado —mencionó 7 o 14 de agosto y por ahí iría la cosa—. No son pocas las voces que conocen de pedagogía y, sobre todo, de los planes y programas de estudio en educación básica para quienes la cosa no es tan sencilla. No se trata sólo de reponer horas-clase, sino de cuestiones de continuidad relacionada con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si es así, de cualquier manera muchos padres de familia estarán obligados a buscar quién les cuide a sus hijos en el mes del Mundial. Pendientes.

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