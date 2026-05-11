› Ecos de la visita de Ayuso

Y sigue dando de que hablar la visita —que como es sabido tuvo una conclusión anticipada— de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México. Y es que resulta que ahora se conoció una carta de disculpa que envió la coalición de izquierdas Más Madrid a la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Ayuso suele utilizar sus viajes para difundir una visión del mundo y la historia que no escatima en provocaciones gratuitas, insultos y bulos, en lo que sólo sus medios afines llaman batalla cultural”, refieren en la misiva, en la que también acusan a la política del Partido Popular de “pagar” para la “simulación de reconocimientos”. No escatima en frontalidad el escrito firmado por Manuela Bergerot, nos hacen ver, pues, en éste se advierte también: “Vemos con bochorno el ridículo perpetrado por la presidenta de mi Comunidad”. Afirman que simula una agenda internacional para disfrutar de viajes pagados con dinero público con fines vacacionales, de agenda ideológica o directamente de promoción de negocios privados”. Uf.

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