› Inzunza aparece… en redes

Y el que no quiso desaprovechar la ocasión de reaparecer, al menos en las benditas redes en ocasión del Día de la Madre, fue Enrique Inzunza, el senador morenista requerido por la justicia de Estados Unidos por presuntamente tener narconexos con el Cártel de Sinaloa. El legislador, nos cuentan, subió una fotografía al lado de su mamá poniendo como sitio de ubicación el poblado de Batequitas, en el municipio de Badiraguato. En la imagen escribió la leyenda “Aquí, donde mi madre me trajo al mundo. Sea tuya la bienaventuranza, hoy y siempre”. En días pasados, se había puesto en duda su paradero, tras conocerse su decisión de —aún sin pedir licencia—ausentarse de las sesiones de la Comisión Permanente para, según refirió, “no ofrecer a la derecha conservadora un espectáculo indigno”. El caso es que por lo pronto ya se le volvió a ver en una foto que, por cierto, acompañó con una canción que dice: “Dame por Dios, tu bendición, oh madre mía, adorada. Y yo a tus pies pido perdón, por lo que tanto he sufrido. A donde estás, en la mansión, una mirada te pido. Madre querida, ruega por mí al Creador”. Qué tal.

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