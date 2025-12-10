¿Qué es el virus H3N2 y cómo se puede prevenir?

Este mes detectó un incremento en los casos de contagio del virus H3N2 en Reino Unido, mientras que en Estados Unidos se detectaron algunos, por lo que se emitió una alerta a la población.

El virus H3N2 es un subtipo de influenza, y este es considerado uno de los más riesgosos para la población, por lo que el incremento de los casos en Reino Unido provocó el cierre de varias escuelas.

Debido a su nivel de riesgo, las personas embarazadas, las personas con 65 años de edad o más, los menores de 5 años de edad, y las personas con alguna enfermedad crónica son la población que corre más riesgo de tener complicaciones en caso de contagiarse con el virus H3N2.

Virus H3N2 síntomas ı Foto: Especial

¿Qué es el virus H3N2?

De acuerdo con la Universidad de Guadalajara, el H3N2 es un virus-variante, y este subtipo de influenza se identificó por primera vez en Estados Unidos en 2010 en cerdos.

“La influenza, afecta a humanos, aves silvestres y de corral, y múltiples especies de mamíferos terrestres (cerdos, caballos, venados, etc.) y marinos (delfines, focas, ballenas). Los virus de influenza que normalmente circulan en los cerdos pueden infectar a humanos y cuando esto pasa se denominan “virus variantes”. “ informa la Universidad de Guadalajara.

Entre los síntomas del virus H3N2 se encuentran la fiebre mayor a 38 grados centígrados, dolor de articulaciones, cansancio, falta de apetito, malestar, congestión nasal, estornudos, tos seca, dolor de garganta y goteo nasal.

Virus H3N2 ı Foto: Especial

¿Cómo se puede prevenir el contagio de virus H3N2?

En virus H3N2 puede esparcirse rápidamente mediante gotas de saliva o mucosidad, por lo que principalmente es altamente contagioso en espacios cerrados y concurridos.

Para prevenir contagios del virus H3N2 se recomienta aplicarse la vacuna contra la influenza, pues esta reduce los riesgos de contagio, y previene que las posibles complicaciones escalen a niveles graves.

Asimismo, se recomienda lavarse las manos constatemente, utilizar cubrebocas en caso de presentar síntomas, no saludar a las personas de beso o de mano, desinfectar los espacios, e ingerir frutas y verduras con vitamina A y C.

En caso de contraer el virus H3N2, que es conocido también como supergripe, los síntomas pueden durar entre 5 y 7 días; durante los primeros tres días se presentan fiebres, dolor de cabeza, dolor muscular y tos seca, en el día 4 la fiebre y tos se intensifican, y para el día 8 casi todos los sintomas disminuyen.