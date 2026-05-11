Trasladan a Fernando Farías Laguna a Servicio Penitenciario Federal de Argentina | VIDEO

El contralmirante Fernando Farías Laguna, en manos de autoridades argentinas por su acusación en México por huachicol fiscal, fue trasladado al Servicio Penitenciario de Argentina, donde se mantendrá bajo custodia estricta hasta que se resuelva su situación migratoria y judicial.

Así lo informó el Servicio Penitenciario Federal de Argentina (SPF) a través de un video que publicó en sus redes sociales, el cual muestra el fuerte dispositivo de seguridad por el cual el contralmirante (actualmente en proceso de baja) es trasladado a sus instalaciones.

“A partir de este momento usted ingresa a la órbita del Servicio Penitenciario Federal, a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional”, le dice un agente a Farías Laguna, en una de las tomas del video.

El SPF llevó a cabo el traslado de Fernando Farías Laguna, integrante de una organización criminal denominada "Los Primos", ex Contralmirante de la Marina de México sindicado como pieza clave en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos conocida como "Huachicol Fiscal". pic.twitter.com/68kTtOiP5M — SPFArgentina (@SPFArgentina) May 9, 2026

Anteriormente, el contralmirante se encontraba en una alcaidía de la Policía Federal, es decir, una celda transitoria. Ahora, con el traslado de este sábado, Farías Laguna se encuentra bajo custodia estricta.

Se prevé que el contralmirante se mantenga en este estado mientras se resuelve su situación migratoria y judicial, donde las autoridades mexicanas están pidiendo una deportación inmediata para continuar su proceso en nuestro país.

México pide retorno de Farías Laguna

La presidenta Claudia Sheinbaum ha argumentado que Farías Laguna entró a Argentina con documentos falsos, por lo que su llegada a México sería más sencilla y no requeriría pasar por un largo proceso de extradición.

Mientras que el contralmirante, a través de su defensa, ha solicitado asilo político en Argentina. Lo anterior a causa de que ha acusado ser un “perseguido político”, y que faltan pruebas que sostengan la acusación en su contra.

Fernando Farías Laguna es un Contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) de México (actualmente en proceso de baja). Es señalado por las autoridades mexicanas como el líder operativo de una red criminal denominada “Los Primos”, dedicada al huachicol fiscal.

Su hermano, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ya se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de “El Altiplano” en México desde septiembre de 2025 por los mismos cargos.

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