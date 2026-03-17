Carrera por la Concientización del Mieloma Múltiple: ¿cuándo y dónde será?

Si te gusta correr, hacer deporte, y apoyar eventos con causa, toma nota de la Carrera por la Concientización del Mieloma Múltiple, un evento con el que se busca hacer conciencia sobre esta enfermedad que, pese a no ser muy discutida, suma miles de nuevos casos cada año.

La Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología A.C. se sumó a la acción para generar conciencia sobre el mieloma múltiple, toda vez que, aseguró en un comunicado, corresponde al mes de marzo la sensibilización sobre esta enfermedad.

Para generar conciencia sobre este padecimiento, la Agrupación convocó a un evento deportivo en el Bosque de Tlalpan, uno de los espacios verdes más grandes del sur de la capital mexicana, que será sede de este evento con causa.

¿Dónde y cuándo es la Carrera por la Concientización del Mieloma Múltiple?

De acuerdo con la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología A.C. convocó a la Carrera por la Concientización del Mieloma Múltiple, un evento para generar conciencia sobre esta enfermedad de la que se discute poco, pese a su alta prevalencia.

La carrera, un evento dirigido a todos los corredores y deportistas, pero también a quienes gustan de sumarse a eventos con causa, será en el Bosque de Tlalpan el domingo 29 de marzo a las 08:00 horas.

Será una carrera de tres kilómetros y el costo de inscripción es de 250 pesos para residentes y de 500 para no residentes.

Las inscripciones están abiertas a través del correo contacto@amehac.org.

Detalles de la convocatoria. ı Foto: AMEH A.C.

¿Qué es el mieloma múltiple?

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer poco conocido que afecta la sangre y provoca diversas afectaciones al funcionamiento del cuerpo.

Se manifiesta a través de síntomas como dolor óseo, fatiga, estreñimiento, entumecimiento, depresión, trastornos del sueño, sequedad bucal y anemia.

El diagnóstico del mieloma múltiple suele retrasarse entre 6 y 12 meses desde la aparición de los primeros síntomas. Por lo anterior, cuando los pacientes llegan con el hematólogo, suelen presentan casos desarrollados de anemia, problemas renales, infecciones o fracturas.

De acuerdo con la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología A.C., alrededor de dos mil 500 personas son diagnosticadas con este padecimiento al año en México, y se requiere mayor visibilidad para mejorar su diagnóstico y tratamiento.

En este contexto es que la Agrupación convocó a la carrera, con el objetivo de generar visibilidad por esta enfermedad y la necesidad de una atención más eficiente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am