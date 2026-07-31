El tremendo descuido de Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos México 2026 | VIDEO

El tremendo descuido de Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos México 2026

Ernesto Laguardia protagonizó uno de los primeros descuidos en La Casa de los Famosos México 2026. Y es que no es poco común que en este programa, los participantes tengan errores de vestuario o accidentes cuando se están cambiando de ropa.

Con 66 años, el actor de telenovelas es considerado un personaje fuerte de la cuarta temporada del programa de telerrealidad, ya que es reconocido por miles de mexicanos gracias a su aparición en proyectos como Corona de lágrimas, Quinceañera y Fuego en la sangre, entre otros.

Ernesto Laguardia sufre un accidente en LCDLFMx

El video donde Ernesto Laguardia casi lo enseña todo en La Casa de los Famosos México 2026 fue replicado en varias redes sociales, incluyendo las del propio actor, pues los encargados de su cuenta prefirieron sumarse al momento viral.

Y es que en el video, podemos ver al histrión caminar hacia los vestidores y desatar su bata, la abre y parece que comienza a secarse, pero de un momento a otro parece recordar dónde se encuentra y mira justamente a la cámara que lo enfocaba.

"Cuando recuerdo que me están grabando 24/7. Casi se enamoran más de mí“, bromearon en la cuenta oficial de Laguardia, donde mostraron el momento que dio mucho de qué hablar en redes sociales.

Algunas reacciones del público por el momento fueron:

“Atrapado, precioso ¿Qué ibas hacer?”

“Ernesto nos está dando más contenido para TikTok.”

“Pero no nos dejó ver más.”

“Que tanto es tantito.”

“Me acordé cuando hizo el live y no sabía cómo terminarlo.”

“Atrapado en la jugada.”

El momento incluso fue replicado en el programa Hoy, donde Nicola Porcella comentó que “por poco no se da cuenta de que lo están vigilando 24/7″ y Galilea Montijo respondió, “¿a poco no llega un momento donde dices ‘wey, nadie me está viendo’?”.

Tras mostrar el video, los conductores se rieron por el gesto de Laguardia y Nicola recordó cuando pasó por un momento similar durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2026.

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