Antes y después de Ernesto Laguardia, así lucía de joven | FOTOS

La participación de Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos México 2026 lo ha colocado nuevamente en el centro de atención del público, quienes lo reconocen por su amplia trayectoria en televisión.

Así lucía Ernesto Laguardia de joven

El actor estudió dirección y producción de cine y televisión en la Universidad de Nueva York y desde 1996 desarrolla proyectos a través de su firma Foro 3 S.C. y Producciones Ernesto Laguardia en las que representa artistas y produce teatro y televisión.

Fue en 1987 que debutó en las telenovelas con la serie Quinceañera junto con Adela Noriega y Thalía. A partir de entonces se colocó en el gusto del público y hasta la fecha ha participado en veintiuna telenovelas.

Ernesto Laguardia ı Foto: Especial

En 2002 y parte de 2003 participó como anfitrión del programa de concursos El Club al lado de Adriana Riveramelo. Después se integró a la conducción del programa de revista Hoy. El mismo año fue llamado por la productora Carla Estrada para que se integrara a la telenovela Amor real, donde dio vida al villano.

Ernesto Laguardia ı Foto: Especial

En 2005, intercalando la conducción de Hoy, Ernesto es llamado nuevamente por Carla Estrada para interpretar a Cristóbal en la telenovela Alborada. Se casó el 19 de mayo del 2007 con Patricia Rodríguez.

A través de los años, siguió formando parte de producciones de televisión y teatro. Sus últimos proyectos fueron en Amanecer donde dio vida a Íñigo Tarragona y en Complices.

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