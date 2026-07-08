Jóvenes cargan el costo de la guerra Chapitos-Mayiza

autoridades atienden el homicidio de un joven en Culiacán, el pasado 15 de junio.

Un informe de International Crisis Group ubicó a niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre las poblaciones más afectadas por la guerra interna del Cártel de Sinaloa, con al menos 55 menores y casi 450 personas de 18 a 28 años asesinadas durante los primeros 10 meses del conflicto.

El documento La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión de EU señaló que esas víctimas representan cuatro de cada 10 homicidios registrados en ese periodo, marcado por la disputa entre Los Mayos y Los Chapitos.

El Dato: El organismo recomendó separar en prisiones a los reos peligrosos de los primodelincuentes, para evitar reclutamiento.

La organización también reportó un cambio en el perfil de las desapariciones. Antes de la captura de Ismael Zambada García, El Mayo, muchas víctimas eran hombres de entre 35 y 40 años; después del estallido de la violencia a gran escala, la mitad de las personas desaparecidas tiene menos de 28 años.

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De septiembre de 2024 a agosto del año pasado, al menos 512 personas menores de 28 años desaparecieron en Sinaloa, de acuerdo con datos recopilados por la Fiscalía estatal y proporcionados a Crisis Group. La cifra incluye 101 menores de edad y 411 jóvenes de 18 a 28 años.

“Somos invitados a nuestra propia guerra, y estamos poniendo a nuestros jóvenes como muertos”, dijo a la organización un exfuncionario del gobierno de Sinaloa.

Crisis Group vinculó la alta mortalidad en este grupo etario con la composición de las filas del cártel, integradas en gran parte por hombres jóvenes que ocupan puestos de bajo rango, como centinelas o sicarios.

Antes de la actual ola de violencia, el grupo criminal empleaba hasta dos mil halcones, con salarios mensuales de 200 a 400 dólares. Pero el avance del conflicto, cambió los “trabajos” de estas personas, quienes pasaron de ser vigilantes para las facciones a participar en ataques armados.

Testimonios recopilados por la organización apuntan a que los argumentos de los grupos armados se reducen a que, “si estás en nómina, entonces agarra esta metralleta y sal”, narró un trabajador social que atiende a niños reclutados en la entidad.

En los primeros 12 meses de la disputa en Sinaloa, fiscales estatales y federales imputaron a 52 menores de edad por delitos como tráfico o posesión de drogas, o portación de armas. El informe también señala que cientos de menores de 24 años enfrentaron cargos similares.

Crisis Group advirtió que el centro de detención juvenil de Sinaloa, que antes no alojaba a más de 10 internos a la vez, ahora parece albergar a decenas. Un abogado defensor describió “centros de justicia adolescente topados, con audiencias una tras otra todos los días, todos son jóvenes detenidos con drogas o armas”.

Además, el informe señaló que los centros privados de rehabilitación funcionan como espacios de reclutamiento para el crimen organizado.

“Los centros de rehabilitación no están regulados y son fuentes de reclutamiento para el crimen organizado. A estos chicos que son dependientes de drogas los reclutan para un trabajo y pagan con droga”, dijo un trabajador social citado por Crisis Group.

La organización también documentó 17 ataques contra centros de rehabilitación durante un periodo de siete meses que concluyó en abril del año pasado. Según el informe, facciones del Cártel de Sinaloa penetraron esos espacios para captar jóvenes o atacar a quienes ya habían sido enlistados por el grupo rival.

CRISIS CRIMINAL

Cómo le pega el conflicto a la juventud sinaloense.

ASESINADOS: 55 menores de edad; 450 jóvenes de 18 a 28 años

DESAPARECIDOS: 101 menores de edad; 411 jóvenes de 18 a 28 años

IMPUTADOS: 52 menores de edad