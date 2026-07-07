¿Quiénes son Bárbara y Santiago y Emiliano, los hijos de Ernesto Laguardia y cuántos años tienen?

Ernesto Laguardia es uno de los actores de telenovelas más destacados de México, quien a través de los años ha conquistado el público con sus personajes en pantalla y ahora emprende una nueva faceta en su carrera profesional.

El histrión incursiona en los programas de telerrealidad como participante de La Casa de los Famosos México 2026, un proyecto que lo pondrá en el centro de la conversación y en el que conoceremos más detalles sobre él.

Su próxima participación en el programa hace que las personas quieran saber más detalles sobre la vida privada de Ernesto Laguardia. Desde quién es su esposa, Patricia Rodríguez, hasta los detalles de sus tres hijos,

¿Quiénes son Bárbara, Santiago y Emiliano, los hijos de Ernesto Laguardia?

El actor es papá de Bárbara, Emiliano y Santiago. La niña es la primogénita de la pareja, nacida poco después de que contrajera nupcias con la diseñadora. Actualmente, tiene 19 años de edad.

Al parecer, es la única interesada en seguir los pasos de su padre en la actuación, hasta ahora, pues tuvo una breve participación en Silvia Pinal, frente a ti, aunque no disfrutó mucho la experiencia.

En marzo del 2009, el actor y su esposa recibieron a Santiago, quien hace poco hizo una aparición acompañado de su papá, lo que generó sorpresa en el público por el parecido entre ambos. “Como ven Santi es el que más se parece a mí, ¿apoco no?”, indicó el histrión meses atrás.

Santiago nació de manera prematura y tuvo una hemorragia cerebral, la cual afirmaron que le dejaría fuertes secuelas. “Nos dicen que no va a poder caminar ni hablar y gracias a Dios ahora es un niño sano, sigue con un problema cognitivo, pero pues ha sido un larguísimo recorrido”, indicó en un programa matutino en 2019.

“Cuando nació nos dijeron que no iba a poder caminar. Después lo querían operar de corazón abierto. Lo llevamos a un hospital fuera de México, ahí nos explicaron que broncoaspiraba, es decir, todo lo que comía se iba a los pulmones y bueno, pues siguieron años y años de estar con una búsqueda, porque tampoco se sabía exactamente que tenía”, precisó. Santiago tiene 17 años.

La familia de Ernesto Laguardia y su esposa se completó en el 2011, con la llegada de un tercer hijo, Emiliano, quien actualmente tiene 15 años.

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