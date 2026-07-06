Aldo de Nigris llora tras la derrota de México contra Inglaterra | VIDEO

Aldo de Nigris se conmovió hasta las lágrimas este domingo después de que México perdiera ante Inglaterra en el partido de octavos de final de la Copa del Mundo, el cual se jugó en el Estadio de la Ciudad de México, siendo la clausura del torneo en territorio mexicano.

Sin duda alguna, el momento en que la Selección Mexicana se despidió del sueño mundialista fue un golpe duro para la afición que se había ilusionado fuertemente por el desempeño de la misma en partidos anteriores.

Sin embargo, el creador de contenido Aldo de Nigris se encontraba frente a las cámaras mientras trataba de mantener la compostura, pero no pudo evitar llorar la derrota de El Tri y su reacción no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Aldo de Nigris llora por la derrota de El Tri

El ganador de la temporada anterior de La Casa de los Famosos México 2025 expresó entre lágrimas la frustración de millones de aficionados al desvanecerse la ilusión de avance en el torneo celebrado en territorio mexicano.

“No puedo contenerme. Esta derrota duele más porque era en casa y porque todos soñábamos con ese quinto partido”, dijo en vivo el exjugador. El famoso se encontraba con Abelito y Ricardo Margaleff, pero él era el más afectado por la situación.

Aldo de Nigris llora tras la derrota de México pic.twitter.com/vWpfhT7TsJ — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 6, 2026

El video generó reacciones por parte de las seguidoras del creador de contenido y varios recordaron que tuvo una breve trayectoria como futbolista cuando era más joven. Algunos comentarios fueron los siguientes:

“Pobrecito, pues es que sí se siente feo que perdimos”.

"Nos falta mas gente como Aldo, que sí siente los colores, que no se cuelga de las victorias y esta en las malas“.

"Verlo llorar me trae recuerdos de la #LCDFM3 “.

“Todos como Aldo en este momento”.

"Aldo estaba tan comprometido e ilusionado como muchos con la selección, lloró como muchos ayer lo hicieron, solo que a él le tocó estar frente a la cámara“.

Además de Aldo de Nigris, otras celebridades como Sebastián Rulli o Armando González y Guillermo Ochoa también rompieron en llanto por la derrota de México frente a Inglaterra.

El meme no muere solo evoluciona… pic.twitter.com/Nw3v4NuI25 — Salvador Iglesias Jr (@Javisness) July 6, 2026

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